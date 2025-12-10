HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Unesco: Coldiretti, cucina italiana patrimonio immateriale è unopportunità per la Basilicata

10/12/2025

Coldiretti Basilicata, assieme ai cuochi contadini e agli agricoltori lucani, festeggia liscrizione della cucina italiana tra i patrimoni immateriali dellUnesco, un riconoscimento che affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne e nella ricchezza dei mille piatti regionali. Un risultato importante anche dal punto di vista della crescita della nostra Basilicata di tutto il Paese  spiega Coldiretti Basilicata - che dà alla nostra cucina quel che si è conquistata sul campo da tempo, con una sorta di certificazione di alto profilo di cui non potranno che beneficiare filiera e territori coinvolti. Secondo unindagine Coldiretti/Censis il 94% dei italiani ritiene che il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dellUnesco sia unopportunità di sviluppo per leconomia italiana e per lItalia in generale. La cucina italiana vale oggi nel mondo ben 251 miliardi di euro, con una crescita del +5% rispetto allanno precedente, secondo lanalisi Coldiretti su dati Deloitte Foodservice Market Monitor 2025. I soli Stati Uniti e Cina rappresentano insieme oltre il 65% dei consumi globali per la cucina italiana. Il riconoscimento ottenuto è importante  aggiunge lorganizzazione agricola lucana - anche per fare chiarezza rispetto alla proliferazione dellitalian sounding, con oltre un italiano su due (53%) che allestero si ritrova abitualmente a tavola pietanze e prodotti tricolori 'taroccati', fatti con ingredienti o procedure che non hanno nulla a che fare con la vera tradizione culinaria nazionale, secondo Ixè. Per sostenere la candidatura e valorizzarne il risultato Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, assieme al Ministero italiano degli esteri e della cooperazione internazionale, hanno promosso la creazione dellAccademia della cultura enogastronomica italiana. UnAccademia nata per favorire la formazione dei giovani aspiranti professionisti del settore: dalle scuole di cucina e alberghiere alle facoltà e dipartimenti universitari dedicati alle scienze gastronomiche, dellalimentazione e agroalimentari, fino al mondo esteso dei professionisti che già operano sul cibo e nei servizi correlati (acquirenti, ristoratori, distributori, cuochi e pizzaioli, giornalisti ed influencer del cibo). Ma tra i destinatari ci sono anche le reti estere di rappresentanza e di promozione del settore agroalimentare nel mondo, con il supporto attivo delle Ambasciate.




