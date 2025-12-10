In una nota stampa inviataci, lAssociazione Maria SS. della Bruna esprime il proprio sincero ringraziamento al Presidente della Regione Basilicata, agli Assessori e ai Consiglieri regionali per lattenzione e la sensibilità istituzionale dimostrate nel seguire il percorso di valorizzazione culturale della Festa della Bruna e delle tradizioni lucane. LAssociazione sottolinea come il dialogo avviato confermi che queste feste popolari non appartengono a una sola comunità, ma rappresentano un patrimonio vivo dellintera regione, capace di unire storia, identità e innovazione culturale.

Di seguito il comunicato stampa



LAssociazione Maria SS. della Bruna esprime il proprio sincero ringraziamento al Presidente della Regione Basilicata, agli Assessori regionali e ai Consiglieri che, con attenzione e sensibilità istituzionale, hanno seguito il percorso di valorizzazione culturale legato alla Festa della Bruna e alle tradizioni lucane.

Il dialogo avviato con la Regione conferma un principio essenziale: le feste popolari non sono patrimonio di una sola comunità, ma energia viva dellintera Basilicata. La Festa della Bruna, con la sua storia secolare, rappresenta un laboratorio di identità condivisa che parla a tutte le province  ai capoluoghi come ai piccoli centri  offrendo un modello di partecipazione, formazione e rigenerazione culturale che oggi è osservato anche a livello nazionale e internazionale. Negli ultimi anni, la Basilicata ha saputo presentarsi con crescente autorevolezza nei luoghi dove si costruiscono le narrazioni culturali del futuro: musei, istituti di ricerca, centri di studio, piattaforme digitali e reti creative giovanili. La Festa della Bruna è diventata uno dei veicoli più riconoscibili di questa proiezione verso il mondo, dimostrando che le tradizioni lucane possono essere non solo custodite, ma interpretate come leve di sviluppo, educazione e attrattività territoriale.



Il sostegno della Regione ha consentito di consolidare un percorso che unisce fede, arte, artigianato, comunità e innovazione. Un percorso che oggi si apre a una fase nuova, ancora più ambiziosa: raccontare la Basilicata attraverso il linguaggio dei riti, costruire connessioni tra i territori, valorizzare i giovani che tornano o decidono di restare, rafforzare una rete di progetti culturali capace di dare visibilità a ogni tradizione locale. In questa direzione, lAssociazione guarda con fiducia alle istituzioni regionali, certa che la collaborazione possa crescere ulteriormente. Lattenzione mostrata finora è il segno di una volontà politica chiara: riconoscere che la Basilicata possiede un patrimonio immateriale straordinario e che questo patrimonio può  se sostenuto con lungimiranza  diventare uno dei motori strategici della regione.



Oggi più che mai, limpegno condiviso tra Associazione e Regione può trasformare le nostre feste in un vero sistema culturale regionale, capace di promuovere la Basilicata nel mondo e di valorizzare lidentità di ogni territorio, dal più grande al più piccolo.



LAssociazione Maria SS. della Bruna rinnova dunque il proprio ringraziamento e conferma la massima disponibilità a proseguire insieme un percorso che appartiene a tutta la comunità lucana. Una Basilicata che crede nelle sue tradizioni è una Basilicata che guarda lontano.