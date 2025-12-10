Il 14 dicembre 2025, alle ore 18.00, si terrà Oltre i confini, levento dedicato alla donazione delle opere di Mario Marconato, artista e intellettuale poliedrico, allo SPACC, Spazio Pinacoteca Arte Creatività Contemporanea, di Bernalda e Metaponto (MT), ospitato nel suggestivo Castello Medievale del centro storico.

Liniziativa è inserita in una programmazione sinergica dellamministrazione comunale che mira per il futuro, ancor di più, alla valorizzazione degli spazi dello SPACC, attualmente diretto dalla Dott.ssa Gaetana Caterina Madio.

Essa è stata fortemente suffragata dal Consigliere Regionale di Basilicata, già sindaco del Comune di Bernalda, Dr.Domenico Raffaele Tataranno, il quale, di concerto con lattuale sindaca, Dott.ssa Francesca Matarazzo, e con lassessora alla Cultura, Dott.ssa Rocchelia Scarcella, continua a operare per promuovere le risorse del territorio rafforzandone la carica identitaria e culturale.

Levento rappresenta un momento di grande valore per la comunità, poiché sancisce lingresso delle opere dellartista, in uno spazio pubblico, trasformandola in patrimonio condiviso e occasione di crescita, studio e memoria identitaria collettiva.

Dopo i saluti istituzionali interverranno:

la Dott.ssa Gaetana Caterina Madio, direttrice dello SPACC, storica e critica darte, docente, impegnata in progetti sociali e di valorizzazione del territorio;

Il Prof. Filippo Gazzaneo, scrittore, saggista, regista teatrale, docente di storia e filosofia;

Il Dott. Rino Cardone, critico darte, giornalista, già caposervizio TGR Rai Basilicata, saggista e poeta.

Levento sarà moderato da Silvana Laviola.

La donazione delle opere nasce dalla volontà di Lina Carbone, moglie dellartista, di offrire al territorio lucano una significativa testimonianza della presenza e dellimpegno culturale di Marconato nella regione, durante la sua permanenza.

Giunto nel Materano jonico nel 1977, Mario Marconato, nato a Camposampiero (PD) il 12 maggio 1941 e vissuto a Marconia fino al 3 aprile 1994, è parte di quella preziosa radunanza in terra lucana di artisti e intellettuali che tra gli anni 70 e 90 scelsero la Basilicata come luogo elettivo di ricerca espressiva.

Artista eclettico e versatile, Marconato è stato pittore, incisore, ceramista, fotografo, poeta ed editore. La sua produzione spazia tra numerose tecniche creative: dalle gouache alla pittura ad olio, dalle incisioni alle poesie visive, fino alle ceramiche, rendendolo una figura non facilmente classificabile: un intellettuale a tutto tondo capace di far dialogare materia, storia, tempo e sensibilità.

La donazione rappresenta dunque un atto di restituzione simbolica alla comunità: un riconoscimento delle interazioni sociali, culturali e umane che legarono profondamente Marconato alla Basilicata.

Le opere entreranno a far parte del percorso espositivo dello SPACC, arricchendo il patrimonio culturale lucano offrendo nuove possibilità di fruizione, studio e incontro a tutti i visitatori. Levento sarà un momento di riflessione sulla figura dellartista e sul ruolo che larte può svolgere quando diventa bene pubblico ed emozione condivisa.