A Rotonda (PZ), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, dicembre diventa occasione per riscoprire il territorio attraverso un calendario di iniziative che intrecciano cultura, tradizione e benessere. In un momento che vede il paese riconosciuto come Capitale Rurale Italiana, il ricco cartellone di appuntamenti testimonia ancora una volta limpegno della comunità nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio e propone residenti e visitatori a un viaggio fatto di natura, gastronomia e identità. Il calendario, fortemente voluto e organizzato dallAmministrazione comunale e inserito nel progetto regionale Sentieri del Benessere, prende avvio il 14, quando il Cine Teatro Selene ospita lo spettacolo Una merenda da paura, pensato per famiglie e bambini e accompagnato da un momento di convivialità. Il 16 prende vita Il cibo racconta, incontro che porta nellIstituto Comprensivo Don Bosco le autrici della casa editrice Coccole Books, per approfondire temi legati allalimentazione consapevole, alla sostenibilità e al valore educativo della narrazione. Il 19 dicembre il paese si riempie dei suoni della tradizione: gli zampognari incontrano gli alunni dellasilo nido, della scuola dellinfanzia, dove arriverà anche Babbo Natale, della Primaria e della Secondaria di primo grado.



Il 20 rappresenta la giornata più intensa, un itinerario che mette in dialogo ambiente, cultura, paesaggio e comunità. La mattinata si apre nelle scuole con Sostenibilità, tradizioni e paesaggio, che porta in classe i conduttori Rai Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro: un confronto diretto con gli studenti su come il racconto dei territori possa diventare una risorsa per il futuro. Per tutti è prevista una merenda salutare offerta dallorganizzazione. Dalle scuole ci si sposta al MUGEPA, dove alle 10.00 prende vita il laboratorio Il mischiglio tra piccole mani, dedicato alla pasta fatta in casa e realizzato insieme alla rete delle massaie della via del mischiglio. Unoccasione per bambini e famiglie di riscoprire un sapere autentico della tradizione rotondese. A mezzogiorno, alle Officine La Rossa, lAperitivo letterario  Identità e dialetto propone un confronto aperto sul valore della lingua e della memoria, con la partecipazione di Peppone Calabrese e dellassociazione I ritunnari  il ceppo della memoria. Il racconto prosegue alle 18.00 al Cine Teatro Selene con Parole e Musica  Il paesaggio racconta: il giornalista Sergio Ragone dialoga con i conduttori Rai Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro, in un intreccio di testimonianze, storie e riflessioni sul rapporto tra comunità e paesaggio. Interverranno anche Giuseppe Oliveto, Carmelo Ciminelli e Radio Lausberg, mentre il sindaco Rocco Bruno porterà i saluti istituzionali prima della presentazione del progetto Sentieri del Benessere, illustrato da Antonio Candela. La giornata si chiude con la cena di comunità delle 20.30 allHotel Santa Filomena. Il percorso culturale di dicembre si concluderà il 27 con Dolci Tradizioni: un pomeriggio di animazione in piazza dalle 17.30, accompagnato dalla Christmas Street Band e dalla degustazione di dolci tipici natalizi, realizzato in collaborazione con la Proloco Rotonda Eventi.



Queste iniziative  dichiara Rocco Bruno, sindaco di Rotonda  rappresentano un invito aperto a chi desidera vivere il viaggio in modo diverso: lento, consapevole, capace di creare un legame autentico con la cultura, la natura e le tradizioni dei territori. Rotonda, oggi Capitale Rurale Italiana, è orgogliosa di poter condividere questo percorso con residenti e visitatori e di dimostrare come accoglienza e identità possano diventare motori di sviluppo e di benessere. Il progetto Sentieri del Benessere, di cui il nostro comune è capofila, nasce proprio da questa visione: valorizzare ciò che abbiamo, fare rete tra comunità, creare occasioni di conoscenza e di cura del territorio. Crediamo  conclude Bruno - che investire nei territori significhi investire nel futuro e offrire a chi ci sceglie esperienze autentiche e sostenibili. Il calendario di dicembre è una sintesi di questo lavoro e un segnale forte del ruolo che la nostra montagna e le nostre comunità possono avere nel raccontare unItalia che guarda al benessere, alla cultura e alla condivisione.



"Sentieri del Benessere" è il progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano. L'iniziativa mira a promuovere il benessere delle comunità attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e gastronomia, collegando le aree interne alla costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio.