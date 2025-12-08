Oltre 5.000 presenze e più di 70 stand hanno caratterizzato la terza edizione di AgriFood, come riportato in una nota stampa dellagenzia AgriFood, numeri che confermano liniziativa come punto di riferimento per agricoltura e zootecnia in Basilicata e nel Sud Italia. Levento, si legge nella nota, è stato voluto dallAmministrazione Comunale di Scanzano Jonico e dalla Pro Loco, e ha valorizzato le eccellenze locali e le tradizioni enogastronomiche, celebrando imprenditori, agricoltori e allevatori del territorio. Oltre al cibo, AgriFood ha ospitato musica, arti e performance artistiche, con protagonisti come Pietro Cirillo e Mirko Gisonte, e ha coinvolto associazioni e volontari, rafforzando il senso di comunità e lidentità locale.

Oltre 5.000 presenze, più di 70 stand coinvolti e diecimila metri quadri di spazi espositivi: la terza edizione di AgriFood va in archivio ma si porta con sé uno straordinario bagaglio di successi e primati, come quello di essere notevolmente cresciuto diventando il centro per tre giorni dellagricoltura e zootecnia della Basilicata e del Sud Italia.



Tantissime le iniziative e le manifestazioni dinteresse verso questa Fiera, voluta fortemente dallAmministrazione Comunale, dalla ProLoco e nata dallidea del giovane Sindaco Pasquale Cariello che, nel 2023, pensò di onorare la sua comunità attraverso la celebrazione delle sue peculiarità, in un territorio fatto di imprenditori, agricoltori e allevatori che col sacrificio hanno ottenuto primati storici nellagroalimentare.



Tradizione enogastronomica e valorizzazione del territorio finalmente passano anche attraverso Scanzano Jonico che esce da quel buio, da quelloscurantismo culturale e sociale che per troppi anni ne ha compromesso la crescita regionale - commenta il primo cittadino Cariello - da quando ci siamo insediati alla guida di questa città abbiamo fatto di tutto, e continueremo a farlo, per far emergere Scanzano, facendola crescere in identità, spirito di coesione e prospettive future. Ringrazio le Associazioni di categoria, la CIA e la Coldiretti e lassociazione degli Allevatori, per averci accompagnato in questo viaggio. Oggi AgriFood non è più solo un biglietto da visita della nostra comunità, è la nostra carta didentità al cospetto della Regione Basilicata e delle Regioni limitrofe. Le richieste di adesione alledizione di questanno lo certificano.



Ma AgriFood non è stata soltanto luogo di eccellenze alimentari ma anche salotto per le migliori arti, dalla musica scandita dalle percussioni di Pietro Cirillo, anima lucana e artista poliedrico, alla maestria gitana della chitarra di Mirko Gisonte, fino ad arrivare al SaxQuartet del maestro Vito Soranno ed ai due flauti Alessandra De Nicolo e Bernardino Franchini.



E poi spazio alle tante Associazioni. AgriFood ha celebrato gli sforzi dei tanti volontari che operano sul territorio, in primis la ProLoco e la Protezione Civile, e che contribuiscono, insieme al mondo della Scuola, alla crescita ed al nutrimento degli scanzanesi del domani. Un apporto fondamentale perché AgriFood è un ritrovo di comunità che vuole progredire mantenendo ferme le proprie radici nel terreno custodito ed ereditato dai propri avi.