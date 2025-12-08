Ieri sera il Soccorso Alpino Basilicata è stato invitato alla cerimonia di accensione dell'Albero del Donatore, evento organizzato dall'AVIS di Terranova di Pollino.

Tema di questa undicesima edizione: la Speranza.

I volontari del Soccorso Alpino, proprio perché individuati come portatori di Speranza, sempre pronti a porgere una mano ed a prestare soccorso, sono stati invitati come ospiti d'onore.

Presente per l'evento, in rappresentanza della Direzione Nazionale, il Consigliere Luca Franzese.

Sul sagrato della Chiesa di San Francesco di Paola, alla presenza dei coordinatori dell'AVIS locale e regionale, dei suoi medici e del sindaco di Terranova di Pollino è stato illuminato l'Albero natalizio allestito, nei giorni precedenti, dagli stessi volontari avisini.

È seguita benedizione da parte del parroco circondato dai bimbi terranovesi.