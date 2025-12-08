|
|
|Terranova di Pollino: Soccorso Alpino all'accensione dell'Alberto del Donatore
8/12/2025
|Ieri sera il Soccorso Alpino Basilicata è stato invitato alla cerimonia di accensione dell'Albero del Donatore, evento organizzato dall'AVIS di Terranova di Pollino.
Tema di questa undicesima edizione: la Speranza.
I volontari del Soccorso Alpino, proprio perché individuati come portatori di Speranza, sempre pronti a porgere una mano ed a prestare soccorso, sono stati invitati come ospiti d'onore.
Presente per l'evento, in rappresentanza della Direzione Nazionale, il Consigliere Luca Franzese.
Sul sagrato della Chiesa di San Francesco di Paola, alla presenza dei coordinatori dell'AVIS locale e regionale, dei suoi medici e del sindaco di Terranova di Pollino è stato illuminato l'Albero natalizio allestito, nei giorni precedenti, dagli stessi volontari avisini.
È seguita benedizione da parte del parroco circondato dai bimbi terranovesi.
archivio
|ALTRE NEWS
|8/12/2025 - Don Rocco Ossoa prende servizio a Castelgrande
Sabato 7 dicembre il nuovo parroco di Castelgrande ha fatto il suo ingresso ufficiale in paese: è don Rocco Ossoa, già parroco di Filiano. Una chiesa gremita ha atteso larrivo di mons. Davide Carbonaro, arcivescovo della diocesi di Potenza, che, accompagnato da dodici sacer...-->continua
|
|
|8/12/2025 - AgriFood a Scanzano Jonico: oltre 5.000 presenze e 70 stand
Oltre 5.000 presenze e più di 70 stand hanno caratterizzato la terza edizione di AgriFood, come riportato in una nota stampa dellagenzia AgriFood, numeri che confermano liniziativa come punto di riferimento per agricoltura e zootecnia in Basilicata e nel Sud...-->continua
|
|
|8/12/2025 - Avigliano celebra il Diritto: al via la II edizione del Premio Basilicata
Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.00, ad Avigliano (Pz), nel Chiostro del Comune, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio Letterario Basilicata (LIV edizione) Sezione Diritto, intitolata a Emanuele Gianturco e giunta alla sua seconda annualità...-->continua
|
|
|8/12/2025 - Terranova di Pollino: Soccorso Alpino all'accensione dell'Alberto del Donatore
Ieri sera il Soccorso Alpino Basilicata è stato invitato alla cerimonia di accensione dell'Albero del Donatore, evento organizzato dall'AVIS di Terranova di Pollino.
Tema di questa undicesima edizione: la Speranza.
I volontari del Soccorso Alpino, prop...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV