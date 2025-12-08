|
|
|Avigliano celebra il Diritto: al via la II edizione del Premio Basilicata
8/12/2025
|Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.00, ad Avigliano (Pz), nel Chiostro del Comune, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio Letterario Basilicata (LIV edizione) Sezione Diritto, intitolata a Emanuele Gianturco e giunta alla sua seconda annualità.
La valutazione delle opere è stata affidata a una commissione composta dallAvv. Aldo Morlino, presidente della giuria, dai Notai Incoronata Coviello e Francesco Carretta, dal Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, dott. Antonio Genovese, e dal prof. Emanuele Stolfi, ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo presso lUniversità di Siena.
Il premio Emanuele Gianturco è stato assegnato al prof. Valerio Marotta per il volume Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni (Satura Editrice). Lautore è Professore Ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo presso lUniversità di Pavia. Studioso di riferimento nel campo della romanistica e della storia delle istituzioni giuridiche, ha concentrato la sua ricerca sul diritto pubblico e privato delletà imperiale, sulla cittadinanza romana e sulle trasformazioni normative delletà tardo-antica. Autore di numerosi contributi scientifici pubblicati in Italia e allestero, coordina inoltre il dottorato in Diritto privato, Diritto romano e Storia del diritto del suo Ateneo.
Liniziativa è promossa dalla Fondazione Premio Letterario Basilicata ETS in collaborazione con la Fondazione Emanuele Gianturco.
Alla cerimonia interverranno: il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca; lassessora alla cultura del Comune di Avigliano, Angela Maria Salvatore, il Presidente e la Direttrice della Fondazione Emanuele Gianturco, Donato Verrastro e Incoronata Coviello; il Presidente del Premio Letterario Basilicata, Santino G. Bonsera; il Presidente della Giuria Sezione Diritto, Aldo Morlino; il componente della Giuria, Francescantonio Genovese. Modererà lincontro Raffaele La Regina, borsista della Fondazione Emanuele Gianturco.
Nel corso dellevento saranno inoltre presentati i nuovi progettli di ricerca e digitalizzazione della Fondazione, mentre il maestro Nicola Iannielli eseguirà intermezzi musicali della tradizione gianturchiana.
«Per il secondo anno, la Fondazione Emanuele Gianturco, in collaborazione con la Fondazione Premio Letterario Basilicata, è protagonista ad Avigliano terra di giuristi di un appuntamento che pone al centro gli studi giuridici», ha dichiarato il presidente della Fondazione Gianturco, Donato Verrastro.
«Il premio che questanno la giuria ha assegnato al prof. Marotta, insigne studioso dellUniversità di Pavia, affronta un tema di grande attualità, come quello oggi ampiamente dibattuto del principio di cittadinanza e delle sue radici nella tradizione classica. Per questa ragione ha proseguito Verrastro il Premio Basilicata si conferma un momento culturale di alto valore, capace di contribuire al dibattito pubblico ben oltre i confini regionali».
|
archivio
|ALTRE NEWS
|8/12/2025 - Don Rocco Ossoa prende servizio a Castelgrande
Sabato 7 dicembre il nuovo parroco di Castelgrande ha fatto il suo ingresso ufficiale in paese: è don Rocco Ossoa, già parroco di Filiano. Una chiesa gremita ha atteso larrivo di mons. Davide Carbonaro, arcivescovo della diocesi di Potenza, che, accompagnato da dodici sacer...-->continua
|
|
|8/12/2025 - AgriFood a Scanzano Jonico: oltre 5.000 presenze e 70 stand
Oltre 5.000 presenze e più di 70 stand hanno caratterizzato la terza edizione di AgriFood, come riportato in una nota stampa dellagenzia AgriFood, numeri che confermano liniziativa come punto di riferimento per agricoltura e zootecnia in Basilicata e nel Sud...-->continua
|
|
|8/12/2025 - Avigliano celebra il Diritto: al via la II edizione del Premio Basilicata
Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.00, ad Avigliano (Pz), nel Chiostro del Comune, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio Letterario Basilicata (LIV edizione) Sezione Diritto, intitolata a Emanuele Gianturco e giunta alla sua seconda annualità...-->continua
|
|
|8/12/2025 - Terranova di Pollino: Soccorso Alpino all'accensione dell'Alberto del Donatore
Ieri sera il Soccorso Alpino Basilicata è stato invitato alla cerimonia di accensione dell'Albero del Donatore, evento organizzato dall'AVIS di Terranova di Pollino.
Tema di questa undicesima edizione: la Speranza.
I volontari del Soccorso Alpino, prop...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV