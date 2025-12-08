Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.00, ad Avigliano (Pz), nel Chiostro del Comune, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio Letterario Basilicata (LIV edizione)  Sezione Diritto, intitolata a Emanuele Gianturco e giunta alla sua seconda annualità.

La valutazione delle opere è stata affidata a una commissione composta dallAvv. Aldo Morlino, presidente della giuria, dai Notai Incoronata Coviello e Francesco Carretta, dal Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, dott. Antonio Genovese, e dal prof. Emanuele Stolfi, ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo presso lUniversità di Siena.

Il premio Emanuele Gianturco è stato assegnato al prof. Valerio Marotta per il volume Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni (Satura Editrice). Lautore è Professore Ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo presso lUniversità di Pavia. Studioso di riferimento nel campo della romanistica e della storia delle istituzioni giuridiche, ha concentrato la sua ricerca sul diritto pubblico e privato delletà imperiale, sulla cittadinanza romana e sulle trasformazioni normative delletà tardo-antica. Autore di numerosi contributi scientifici pubblicati in Italia e allestero, coordina inoltre il dottorato in Diritto privato, Diritto romano e Storia del diritto del suo Ateneo.

Liniziativa è promossa dalla Fondazione Premio Letterario Basilicata ETS in collaborazione con la Fondazione Emanuele Gianturco.

Alla cerimonia interverranno: il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca; lassessora alla cultura del Comune di Avigliano, Angela Maria Salvatore, il Presidente e la Direttrice della Fondazione Emanuele Gianturco, Donato Verrastro e Incoronata Coviello; il Presidente del Premio Letterario Basilicata, Santino G. Bonsera; il Presidente della Giuria  Sezione Diritto, Aldo Morlino; il componente della Giuria, Francescantonio Genovese. Modererà lincontro Raffaele La Regina, borsista della Fondazione Emanuele Gianturco.

Nel corso dellevento saranno inoltre presentati i nuovi progettli di ricerca e digitalizzazione della Fondazione, mentre il maestro Nicola Iannielli eseguirà intermezzi musicali della tradizione gianturchiana.

«Per il secondo anno, la Fondazione Emanuele Gianturco, in collaborazione con la Fondazione Premio Letterario Basilicata, è protagonista ad Avigliano  terra di giuristi  di un appuntamento che pone al centro gli studi giuridici», ha dichiarato il presidente della Fondazione Gianturco, Donato Verrastro.

«Il premio che questanno la giuria ha assegnato al prof. Marotta, insigne studioso dellUniversità di Pavia, affronta un tema di grande attualità, come quello  oggi ampiamente dibattuto  del principio di cittadinanza e delle sue radici nella tradizione classica. Per questa ragione  ha proseguito Verrastro  il Premio Basilicata si conferma un momento culturale di alto valore, capace di contribuire al dibattito pubblico ben oltre i confini regionali».