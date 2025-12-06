|
|
|Marika Padula : Davide Travascio celebra lo sport paralimpico con unopera inclusiva
6/12/2025
|"In qualità di Garante regionale per le persone con disabilità della Regione Basilicata, esprimo il mio più sincero plauso e la più viva soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto da Davide Travascio, alunno della classe quinta A dellIstituto Don Milani Leopardi di Potenza, premiato con il primo posto alla Christmas Card Competition, concorso promosso dallAmbasciatore britannico in Italia".
"Sono particolarmente e fortemente compiaciuta - aggiunge - per questo risultato, perché il tema proposto questanno riguardava lo sport paralimpico: un ambito in cui valori come il rispetto, la resilienza, limpegno e soprattutto linclusione diventano testimonianze concrete di uguaglianza e di dignità. Davide è riuscito, in modo spontaneo e sorprendentemente maturo, a racchiudere nel suo disegno lessenza di questi principi, rappresentando la forza dello sport come strumento di partecipazione e di pari opportunità. La sua creatività non ha solo prodotto una bellissima immagine, ma ha trasmesso un messaggio educativo di grande valore sociale e culturale".
"Il riconoscimento ottenuto, selezionato tra numerosi lavori provenienti da tutta Italia - evidenza Padula - è motivo di orgoglio non solo per lIstituto, ma per lintera comunità lucana, che attraverso questo giovane talento vede affermarsi anche limportanza di una cultura che abbraccia tutte le abilità, valorizza le differenze e promuove il diritto di ogni ragazzo a esprimere le proprie potenzialità".
"Un ringraziamento speciale va alla docente Donatella Mecca, che con dedizione porta avanti questo progetto, e alla dirigente scolastica prof.ssa Marsico, la cui guida attenta conferma la capacità dellIstituto di sostenere percorsi educativi inclusivi, capaci di volare oltre i confini regionali. A Davide - conclude la Garante - rivolgo i migliori auguri affinché questo traguardo rappresenti linizio di un cammino ricco di soddisfazioni. AllIstituto Don Milani Leopardi va il mio apprezzamento per limpegno costante nella crescita artistica, umana e inclusiva degli studenti".
Lo riporta una nota stampa del Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula
|
