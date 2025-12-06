"In qualità di Garante regionale per le persone con disabilità della Regione Basilicata, esprimo il mio più sincero plauso e la più viva soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto da Davide Travascio, alunno della classe quinta A dellIstituto Don Milani  Leopardi di Potenza, premiato con il primo posto alla Christmas Card Competition, concorso promosso dallAmbasciatore britannico in Italia".



"Sono particolarmente e fortemente compiaciuta - aggiunge - per questo risultato, perché il tema proposto questanno riguardava lo sport paralimpico: un ambito in cui valori come il rispetto, la resilienza, limpegno e soprattutto linclusione diventano testimonianze concrete di uguaglianza e di dignità. Davide è riuscito, in modo spontaneo e sorprendentemente maturo, a racchiudere nel suo disegno lessenza di questi principi, rappresentando la forza dello sport come strumento di partecipazione e di pari opportunità. La sua creatività non ha solo prodotto una bellissima immagine, ma ha trasmesso un messaggio educativo di grande valore sociale e culturale".



"Il riconoscimento ottenuto, selezionato tra numerosi lavori provenienti da tutta Italia - evidenza Padula - è motivo di orgoglio non solo per lIstituto, ma per lintera comunità lucana, che attraverso questo giovane talento vede affermarsi anche limportanza di una cultura che abbraccia tutte le abilità, valorizza le differenze e promuove il diritto di ogni ragazzo a esprimere le proprie potenzialità".



"Un ringraziamento speciale va alla docente Donatella Mecca, che con dedizione porta avanti questo progetto, e alla dirigente scolastica prof.ssa Marsico, la cui guida attenta conferma la capacità dellIstituto di sostenere percorsi educativi inclusivi, capaci di volare oltre i confini regionali. A Davide - conclude la Garante - rivolgo i migliori auguri affinché questo traguardo rappresenti linizio di un cammino ricco di soddisfazioni. AllIstituto Don Milani  Leopardi va il mio apprezzamento per limpegno costante nella crescita artistica, umana e inclusiva degli studenti".



Lo riporta una nota stampa del Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula

