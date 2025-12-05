|
|Formazione Pro Loco Barile: concluso il percorso da Operatore Turistico
5/12/2025
|Con l'esame finale presso la sede della Pro Loco Barile Aps si è concluso a Barile il corso di formazione programma Gol - Garanzia Occupabilità Lavoratori della Regione Basilicata di Operatore della Promozione e dell'Accoglienza Turistica promosso dalla New Form Ricerca e Formazione in accordo con Ente Pro Loco Basilicata Aps. Grande soddisfazione per il Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale nel ringraziare la New Form nella persona del Direttore Angelo Sabia e della tutor Valeria Giordano e la Regione Basilicata rappresentata dalla Dottoressa Anna Castellano per l'opportunità formativa ha rivolto un augurio e i complimenti agli Operatori della Promozione e Accoglienza Turistica: Eufemia Telesca, Stefania Croce, Anna Sigillito, Alessandra Altomonte, Loris Sigillito, Luciana Schirò, Gianfranco Ferrari e Giuseppe Sigillito promossi a pieni voti. Un ringraziamento particolare - prosegue Franciosa - lo riserviamo al docente Raffaele Rescigno della New Form per la professionalità dimostrata e le competenze trasferite agli Operatori. Siamo onorati come sistema Pro Loco lucano - conclude il Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa - di aver sperimentato presso le nostre sedi accreditate la possibilità di offrire a tanti lucani di seguire percorsi formativi mirati in loco ed auspichiamo vivamente che gli stessi possano trovare occupazione nel settore turistico mettendo a frutto le competenze acquisite".
