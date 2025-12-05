I desideri del mondo adolescenziale, i sogni dei ragazzi del territorio, il loro talento e le loro potenzialità. Sono alcuni degli ingredienti dellimportante progetto che sarà presentato martedì 09 dicembre alle ore 10.00 a Policoro, nella Sala Consiliare del Comune.

Si tratta del progetto che il Comune di Policoro, in qualità di Capofila dellAmbito Metapontino Collina Materana, composto da ben 17 Comuni, ha candidato allAvviso promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione dellIstituto degli Innocenti di Firenze, dal titolo Des-TEEN-azione  Desideri in Azione e che prevede la realizzazione di spazi multifunzionali dedicati alla fascia adolescenziale per favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, lintegrazione, linclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti. Dei tre previsti in Basilicata, uno sarà realizzato nel Metapontino.

Alliniziativa di martedì 9 dicembre, prenderanno parte, oltre allAmministrazione Comunale della Città di Policoro, Capofila dellAmbito Territoriale Sociale n.8 Metapontino Collina Materana, nelle persone del Sindaco, Enrico Bianco e dellAssessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi, anche gli amministratori del Comune di Pisticci, luogo dove si realizzerà la struttura e che sarà utilizzato da tutti gli adolescenti dellAmbito, i Sindaci e gli Amministratori dei 17 Comuni dellATS, gli Istituti Scolastici del territorio. Al tavolo siederanno anche lAssessore Regionale alle Politiche per la Persona, Cosimo Latronico, il Dirigente del Dipartimento delle Politiche per la Persona della Regione Basilicata, Antonio Corona, e Rossella Dentice, tutor territoriale dellIstituto degli Innocenti, limportante Ente che collabora con il Ministero per lattuazione degli interventi del progetto. Sono previsti anche interventi da remoto di referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dellIstituto degli Innocenti.



Il progetto, nato per rispondere in modo strutturato ai bisogni dei giovani, troppo spesso esposti a rischio di dispersione scolastica, marginalità sociale, devianza e povertà educativa, si fonda sullidea di uno Spazio multifunzionale a Marconia di Pisticci, baricentrico rispetto al territorio, che diventi luogo di aggregazione, formazione e protagonismo, con laboratori, sportelli, attività educative e culturali. La struttura sarà riqualificata e dotata di aule, sala prove, spazi laboratoriali, sala conferenze e front-office per rispondere ad un numeroso potenziale di popolazione adolescenziale presente sul territorio, composto da 17 Comuni, 75.000 abitanti circa, di cui oltre 8.500 adolescenti della fascia detà tra gli 11 e i 21 anni.

