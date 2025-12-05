|
Policoro: presentazione del progetto Des-TEEN-azione Desideri in Azione
5/12/2025
|I desideri del mondo adolescenziale, i sogni dei ragazzi del territorio, il loro talento e le loro potenzialità. Sono alcuni degli ingredienti dellimportante progetto che sarà presentato martedì 09 dicembre alle ore 10.00 a Policoro, nella Sala Consiliare del Comune.
Si tratta del progetto che il Comune di Policoro, in qualità di Capofila dellAmbito Metapontino Collina Materana, composto da ben 17 Comuni, ha candidato allAvviso promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione dellIstituto degli Innocenti di Firenze, dal titolo Des-TEEN-azione Desideri in Azione e che prevede la realizzazione di spazi multifunzionali dedicati alla fascia adolescenziale per favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, lintegrazione, linclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti. Dei tre previsti in Basilicata, uno sarà realizzato nel Metapontino.
Alliniziativa di martedì 9 dicembre, prenderanno parte, oltre allAmministrazione Comunale della Città di Policoro, Capofila dellAmbito Territoriale Sociale n.8 Metapontino Collina Materana, nelle persone del Sindaco, Enrico Bianco e dellAssessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi, anche gli amministratori del Comune di Pisticci, luogo dove si realizzerà la struttura e che sarà utilizzato da tutti gli adolescenti dellAmbito, i Sindaci e gli Amministratori dei 17 Comuni dellATS, gli Istituti Scolastici del territorio. Al tavolo siederanno anche lAssessore Regionale alle Politiche per la Persona, Cosimo Latronico, il Dirigente del Dipartimento delle Politiche per la Persona della Regione Basilicata, Antonio Corona, e Rossella Dentice, tutor territoriale dellIstituto degli Innocenti, limportante Ente che collabora con il Ministero per lattuazione degli interventi del progetto. Sono previsti anche interventi da remoto di referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dellIstituto degli Innocenti.
Il progetto, nato per rispondere in modo strutturato ai bisogni dei giovani, troppo spesso esposti a rischio di dispersione scolastica, marginalità sociale, devianza e povertà educativa, si fonda sullidea di uno Spazio multifunzionale a Marconia di Pisticci, baricentrico rispetto al territorio, che diventi luogo di aggregazione, formazione e protagonismo, con laboratori, sportelli, attività educative e culturali. La struttura sarà riqualificata e dotata di aule, sala prove, spazi laboratoriali, sala conferenze e front-office per rispondere ad un numeroso potenziale di popolazione adolescenziale presente sul territorio, composto da 17 Comuni, 75.000 abitanti circa, di cui oltre 8.500 adolescenti della fascia detà tra gli 11 e i 21 anni.
