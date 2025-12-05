Lennesimo sequestro di olio dalla Grecia a prezzi stracciati, mette in evidenza lurgenza di dotare il comparto di strumenti più efficaci per combattere questi fenomeni. E quanto fa sapere la Coldiretti di Basilicata a poche ore dal sequestro in Puglia di 14 mila litri di olio evo senza indicazione dellorigine obbligatoria, presumibilmente proveniente dalla Grecia, effettuato dallIcqrf Puglia e Basilicata, insieme alla Guardia di Finanza e allAgenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di prezzi circa 4 euro al chilo, che fanno crollare quelli dellolio prodotto nelle nostre regioni  aggiunge Coldiretti Basilicata - che questa settimana hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi tre anni, con un inaccettabile dumping ai danni delle imprese. Nei primi otto mesi dellanno gli arrivi di olio doliva vergine ed extravergine sono aumentati in quantità del 78%, con unimpennata proprio dalla Grecia (+139%), secondo lanalisi Coldiretti sui dati Ismea. Si tratta di vera e propria invasione il cui risultato è stato quello di mettere allangolo i produttori italiani, con il prezzo dellextravergine nazionale ormai in caduta libera, tanto da aver perso nel giro di un paio di mesi quasi tre euro al chilo, scendendo sotto i 7 euro. Coldiretti e Unaprol hanno proposto un rafforzamento del Portale Sian, introducendo lobbligo di registrazione delle contrattazioni non solo dellolio sfuso, ma anche delle olive da olio. Solo attraverso la dichiarazione delle contrattazioni, incluse quelle delle olive da olio  evidenzia lorganizzazione agricola lucana - sarà possibile disporre di un dato aggregato e geograficamente definito, capace di restituire il giusto valore ai produttori e al Made in Italy olivicolo. Lobiettivo è arrivare a un quadro completo delle diverse fasi di scambio, con informazioni riferibili alle singole piazze di contrattazione, così da garantire un riferimento oggettivo, non manipolabile e realmente rappresentativo per lintera filiera.