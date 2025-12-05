|
|
|Olio: Coldiretti Basilicata, continui arrivi di olio greco a 4 euro fanno crollare nostro extravergine
5/12/2025
|Lennesimo sequestro di olio dalla Grecia a prezzi stracciati, mette in evidenza lurgenza di dotare il comparto di strumenti più efficaci per combattere questi fenomeni. E quanto fa sapere la Coldiretti di Basilicata a poche ore dal sequestro in Puglia di 14 mila litri di olio evo senza indicazione dellorigine obbligatoria, presumibilmente proveniente dalla Grecia, effettuato dallIcqrf Puglia e Basilicata, insieme alla Guardia di Finanza e allAgenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di prezzi circa 4 euro al chilo, che fanno crollare quelli dellolio prodotto nelle nostre regioni aggiunge Coldiretti Basilicata - che questa settimana hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi tre anni, con un inaccettabile dumping ai danni delle imprese. Nei primi otto mesi dellanno gli arrivi di olio doliva vergine ed extravergine sono aumentati in quantità del 78%, con unimpennata proprio dalla Grecia (+139%), secondo lanalisi Coldiretti sui dati Ismea. Si tratta di vera e propria invasione il cui risultato è stato quello di mettere allangolo i produttori italiani, con il prezzo dellextravergine nazionale ormai in caduta libera, tanto da aver perso nel giro di un paio di mesi quasi tre euro al chilo, scendendo sotto i 7 euro. Coldiretti e Unaprol hanno proposto un rafforzamento del Portale Sian, introducendo lobbligo di registrazione delle contrattazioni non solo dellolio sfuso, ma anche delle olive da olio. Solo attraverso la dichiarazione delle contrattazioni, incluse quelle delle olive da olio evidenzia lorganizzazione agricola lucana - sarà possibile disporre di un dato aggregato e geograficamente definito, capace di restituire il giusto valore ai produttori e al Made in Italy olivicolo. Lobiettivo è arrivare a un quadro completo delle diverse fasi di scambio, con informazioni riferibili alle singole piazze di contrattazione, così da garantire un riferimento oggettivo, non manipolabile e realmente rappresentativo per lintera filiera.
