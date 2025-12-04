Prenderà il via sabato 20 dicembre 2025 presso Cecilia  Centro per la Creatività, Contrada Santa Venere, Tito (PZ) il nuovo Corso di Formazione sul Caregiving e le Malattie Neurodegenerative, un percorso rivolto a familiari, volontari e personale non sanitario che ogni giorno si confrontano con le sfide dellassistenza a persone con demenze e parkinsonismi.



Lavvio del programma formativo sarà caratterizzato da un primo weekend di particolare importanza. Sabato 20 dicembre, dalle 14:30 alle 18:30, verranno presentati la missione e gli obiettivi del progetto, insieme allintero programma del corso. Domenica 21 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, è prevista unintroduzione clinica alle principali malattie neurodegenerative: un momento fondamentale per comprendere il quadro generale delle patologie e i bisogni specifici delle persone coinvolte.



Il calendario del percorso, articolato in nove weekend fino al 1° marzo 2026, affronterà progressivamente tutti gli aspetti dellassistenza: dai trattamenti non farmacologici alle tecniche di riabilitazione e mobilizzazione, dalla gestione delle cure quotidiane con contributi di OSS e infermieri al primo soccorso, dalla comunicazione con il malato e la gestione del linguaggio alle difficoltà legate allalimentazione e alla disfagia. Ampio spazio sarà dedicato anche al supporto emotivo, alla prevenzione dello stress e del burnout del caregiver, alla legislazione in materia di disabilità e diritti delle famiglie, nonché alla conoscenza dei servizi territoriali, delle risorse locali e delle reti associative. Le ultime giornate approfondiranno i temi dellistituzionalizzazione, del fine vita, del lutto e del supporto post-cura, concludendo il percorso con la consegna degli attestati.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare ilfilodiarianna@coopadan.org

o il numero 380 149 3332.



Il corso nasce con lobiettivo di fornire competenze pratiche, relazionali ed emotive utili a migliorare la qualità dellassistenza e, di conseguenza, la qualità della vita delle persone affette da demenze e parkinsonismi e di chi se ne prende cura. ''Il Filo di Arianna'' è promosso dalla Cooperativa sociale Adan con il sostegno della Fondazione CON IL SUD, si rivolge ai caregiver del territorio del Marmo Platano Melandro, affrontando la solitudine e le difficoltà quotidiane di chi si prende cura di persone affette da Alzheimer, Parkinson e altre malattie neurodegenerative. Lobiettivo è migliorare la qualità della vita di chi assiste i malati, offrendo loro formazione e supporto.

Il progetto è sostenuto da una rete di partner locali, tra cui ARLAB, lAssociazione Alzheimer Basilicata, i Comuni di Picerno (capofila) , Brienza, Tito e Satriano di Lucania, la Cooperativa Sociale Ricco Dentro, lazienda agricola Annamaria Distefano e la Fondazione Nazionale Antiusura Interesse Uomo Onlus.