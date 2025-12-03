A Gravina in Puglia si è tenuta nelle giornate del 28, 29 e 30 Novembre la Fiera Nazionale GustArte promossa dalla Rete Pro Loco Epli Aps con il Ministero dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, lENIT  Agenzia Nazionale del Turismo, il Comune di Gravina in Puglia e il patrocinio della Regione Basilicata.



Nel corso dei tre giorni protagonisti piccoli e grandi imprenditori provenienti da tutta Italia con numerosi stand di prodotti gastronomici, turistici, di arte, sport e varie tradizioni. All'interno di uno dei padiglioni che hanno ospitato la fiera, insieme ad altre opere, è stata esposta una immagine significativa della diga di Monte Cotugno di Senise realizzata su stampa serigrafata su un pannello di alluminio, delle dimensione di 170 x 90 cm., realizzata dal giornalista e fotografo Claudio Sole. " Aver partecipato ad una manifestazione cosi' importante e conosciuta è per me motivo di grande orgoglio - dichiara Claudio Sole - vista anche la notevole affluenza di visitatori provenienti da tutta Italia con le proprie associazioni ed attività. L'invito a esporre la stampa di un mio scatto della Diga di Monte Cotugno rientra nel progetto della Pro Loco di Pisticci, Siamo quello che mangiamo curato dalla vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata, nonché presidente della Pro Loco di Pisticci, Maria Teresa Romeo, in arte Oemor che, hanno manifestato molto interesse alle mie foto della diga di Senise.



Unattività questa che ha permesso di far conoscere il territorio del Senisese e il fascino straordinario della diga di Monte Cotugno a tantissimi visitatori che hanno molto apprezzato lopera. Una foto che ritrae un rudere di una casetta immersa nellacqua e che ha come sfondo, un costone a picco nel lago. Questa foto  spiega Sole - rientra nel progetto di una pubblicazione avvenuta nel 2020 di un racconto fotografico dal titolo Il Lago si racconta, un libro che ha al suo interno circa duecento foto a colori della diga di Monte Cotugno. Un grazie  conclude Claudio Sole  va anche a tutto il gruppo di lavoro del progetto e al Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale Assoguide, Rocco Franciosa.