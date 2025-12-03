Giuseppe Scardaccione noto artigiano e maestro della pelle è stato ospite e quindi accolto nella rinomata comunità di San Patrignano, una delle più grandi comunità terapeutiche in Europa. Dedicata al recupero dei tossico dipendenti, la comunità è stata fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli a Coriano, in provincia di Rimini e nasce con lobbligo di offrire un corso di recupero gratuito per persone con problemi di dipendenza. Scardaccione dopo aver visitato la comunità si è complimentato per la produzione e la gestione della filiera del lusso per marchi prestigiosi tanto da aver dato la completa disponibilità per una sua futura collaborazione. Lesperto artigiano avendo acquisito negli anni caratteristiche tecniche oltre che di eccelsa sensibilità dedita all'inclusione sociale sarebbe ben felice di intraprendere questa nuova esperienza al fianco di ragazzi/e che attraverso questo progetto avviato da anni, hanno lopportunità di riprendere in mano la propria vita e guardare il futuro da una prospettiva più ampia e virtuosa. Scardaccione che da anni porta il nome della Basilicata in giro per il mondo è attualmente tutt'ora impegnato in collaborazioni con le più rinomate compagnie aeree e automotive, continuando così a dare lustro alla nostra Lucania. L'ambito maestro daltronde nonostante limpegni lavorativi che lo portano spesso lontano della sua regione ha voluto con grande desiderio dar vita a PERLE DI PELLE un punto vendita di eccellenza dedicato allabbigliamento in pelle e accessori. La produzione è realizzata nei suoi laboratori rigorosamente in Basilicata, proprio in virtù del suo forte legame con la sua terra. Lauspicio è che testimonianze come quelle richiamate possano costituire un riferimento significativo per i giovani lucani, incoraggiandoli a perseguire con determinazione obiettivi concreti, anche quando appaiono difficili da raggiungere.



Carlino La Grotta