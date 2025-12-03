|
|Giuseppe Scardaccione in visita a San Patrignano: un incontro tra eccellenza artigiana e impegno sociale
3/12/2025
|Giuseppe Scardaccione noto artigiano e maestro della pelle è stato ospite e quindi accolto nella rinomata comunità di San Patrignano, una delle più grandi comunità terapeutiche in Europa. Dedicata al recupero dei tossico dipendenti, la comunità è stata fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli a Coriano, in provincia di Rimini e nasce con lobbligo di offrire un corso di recupero gratuito per persone con problemi di dipendenza. Scardaccione dopo aver visitato la comunità si è complimentato per la produzione e la gestione della filiera del lusso per marchi prestigiosi tanto da aver dato la completa disponibilità per una sua futura collaborazione. Lesperto artigiano avendo acquisito negli anni caratteristiche tecniche oltre che di eccelsa sensibilità dedita all'inclusione sociale sarebbe ben felice di intraprendere questa nuova esperienza al fianco di ragazzi/e che attraverso questo progetto avviato da anni, hanno lopportunità di riprendere in mano la propria vita e guardare il futuro da una prospettiva più ampia e virtuosa. Scardaccione che da anni porta il nome della Basilicata in giro per il mondo è attualmente tutt'ora impegnato in collaborazioni con le più rinomate compagnie aeree e automotive, continuando così a dare lustro alla nostra Lucania. L'ambito maestro daltronde nonostante limpegni lavorativi che lo portano spesso lontano della sua regione ha voluto con grande desiderio dar vita a PERLE DI PELLE un punto vendita di eccellenza dedicato allabbigliamento in pelle e accessori. La produzione è realizzata nei suoi laboratori rigorosamente in Basilicata, proprio in virtù del suo forte legame con la sua terra. Lauspicio è che testimonianze come quelle richiamate possano costituire un riferimento significativo per i giovani lucani, incoraggiandoli a perseguire con determinazione obiettivi concreti, anche quando appaiono difficili da raggiungere.
Carlino La Grotta
