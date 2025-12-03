HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Giuseppe Scardaccione in visita a San Patrignano: un incontro tra eccellenza artigiana e impegno sociale

3/12/2025

Giuseppe Scardaccione noto artigiano e maestro della pelle è stato ospite e quindi accolto nella rinomata comunità di San Patrignano, una delle più grandi comunità terapeutiche in Europa. Dedicata al recupero dei tossico dipendenti, la comunità è stata fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli a Coriano, in provincia di Rimini e nasce con lobbligo di offrire un corso di recupero gratuito per persone con problemi di dipendenza. Scardaccione dopo aver visitato la comunità si è complimentato per la produzione e la gestione della filiera del lusso per marchi prestigiosi tanto da aver dato la completa disponibilità per una sua futura collaborazione. Lesperto artigiano avendo acquisito negli anni caratteristiche tecniche oltre che di eccelsa sensibilità dedita all'inclusione sociale sarebbe ben felice di intraprendere questa nuova esperienza al fianco di ragazzi/e che attraverso questo progetto avviato da anni, hanno lopportunità di riprendere in mano la propria vita e guardare il futuro da una prospettiva più ampia e virtuosa. Scardaccione che da anni porta il nome della Basilicata in giro per il mondo è attualmente tutt'ora impegnato in collaborazioni con le più rinomate compagnie aeree e automotive, continuando così a dare lustro alla nostra Lucania. L'ambito maestro daltronde nonostante limpegni lavorativi che lo portano spesso lontano della sua regione ha voluto con grande desiderio dar vita a PERLE DI PELLE un punto vendita di eccellenza dedicato allabbigliamento in pelle e accessori. La produzione è realizzata nei suoi laboratori rigorosamente in Basilicata, proprio in virtù del suo forte legame con la sua terra. Lauspicio è che testimonianze come quelle richiamate possano costituire un riferimento significativo per i giovani lucani, incoraggiandoli a perseguire con determinazione obiettivi concreti, anche quando appaiono difficili da raggiungere.

Carlino La Grotta



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
3/12/2025 - Giuseppe Scardaccione in visita a San Patrignano: un incontro tra eccellenza artigiana e impegno sociale

Giuseppe Scardaccione noto artigiano e maestro della pelle è stato ospite e quindi accolto nella rinomata comunità di San Patrignano, una delle più grandi comunità terapeutiche in Europa. Dedicata al recupero dei tossico dipendenti, la comunità è stata fondata nel 1978 da Vi...-->continua
3/12/2025 - Studenti lucani protagonisti della conferenza promossa da 'Dea per sempre'

Le scuole della Basilicata hanno preso parte alla conferenza online Le trappole del mondo virtuale  La bellezza della vita vera, iniziativa promossa dallAssociazione Dea per sempre ODV ETS e dedicata ai rischi e alle potenzialità del mondo digitale. Ospite...-->continua
3/12/2025 - Flu Day ASM: grande partecipazione ai Punti Vaccinali di Matera e Policoro

Il Flu Day ASM, promosso, sabato scorso, dallAzienda Sanitaria Locale di Matera, ha registrato risultati molto incoraggianti nella prima apertura straordinaria dei Punti Vaccinali Territoriali di Matera e Policoro. Unoccasione per informarsi, confrontarsi co...-->continua
3/12/2025 - Turismo nel Pollino: Rotonda primo comune, aumentano arrivi e presenze

I dati ufficiali di Apt Basilicata relativi ai flussi turistici nei primi 10 mesi del 2025 nel Parco nazionale del Pollino confermano un trend in crescita. Rotonda non solo supera i livelli del 2024, ma migliora anche i numeri del 2019, anno di riferimento pre...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo