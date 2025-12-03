HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Studenti lucani protagonisti della conferenza promossa da 'Dea per sempre'

3/12/2025

Le scuole della Basilicata hanno preso parte alla conferenza online Le trappole del mondo virtuale  La bellezza della vita vera, iniziativa promossa dallAssociazione Dea per sempre ODV ETS e dedicata ai rischi e alle potenzialità del mondo digitale. Ospite dellincontro il prof. Marco Camisani Calzolari, tra i più autorevoli esperti italiani nel settore.

Lappuntamento, sostenuto dal fondo etico della BCC  Banca di Credito Cooperativo della Basilicata e patrocinato dallUfficio Scolastico Regionale, è stato organizzato in collaborazione con il Garante per lInfanzia e lAdolescenza e con la Consigliera di Parità della Regione Basilicata. La diretta streaming, curata da TRM Network, ha permesso a centinaia di studenti di seguire levento contemporaneamente dalle proprie scuole.

La conferenza rientra nel progetto dedicato alla memoria di Anna Dea Mastronardi Fiore, giovane studentessa lucana scomparsa nel 2024, con lobiettivo di sensibilizzare sul disagio giovanile e promuovere un uso più consapevole degli strumenti digitali.

Interattiva la partecipazione degli studenti, che hanno potuto inviare domande in tempo reale tramite un numero WhatsApp dedicato. Liniziativa non si esaurisce con lincontro odierno: sono già in programma nuovi momenti di confronto rivolti alle comunità scolastiche della regione, per continuare a educare alla sicurezza digitale e al benessere online.



