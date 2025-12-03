|
|Studenti lucani protagonisti della conferenza promossa da 'Dea per sempre'
3/12/2025
|Le scuole della Basilicata hanno preso parte alla conferenza online Le trappole del mondo virtuale La bellezza della vita vera, iniziativa promossa dallAssociazione Dea per sempre ODV ETS e dedicata ai rischi e alle potenzialità del mondo digitale. Ospite dellincontro il prof. Marco Camisani Calzolari, tra i più autorevoli esperti italiani nel settore.
Lappuntamento, sostenuto dal fondo etico della BCC Banca di Credito Cooperativo della Basilicata e patrocinato dallUfficio Scolastico Regionale, è stato organizzato in collaborazione con il Garante per lInfanzia e lAdolescenza e con la Consigliera di Parità della Regione Basilicata. La diretta streaming, curata da TRM Network, ha permesso a centinaia di studenti di seguire levento contemporaneamente dalle proprie scuole.
La conferenza rientra nel progetto dedicato alla memoria di Anna Dea Mastronardi Fiore, giovane studentessa lucana scomparsa nel 2024, con lobiettivo di sensibilizzare sul disagio giovanile e promuovere un uso più consapevole degli strumenti digitali.
Interattiva la partecipazione degli studenti, che hanno potuto inviare domande in tempo reale tramite un numero WhatsApp dedicato. Liniziativa non si esaurisce con lincontro odierno: sono già in programma nuovi momenti di confronto rivolti alle comunità scolastiche della regione, per continuare a educare alla sicurezza digitale e al benessere online.
|
