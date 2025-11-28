Perugia ricorda Angela Ferrara: arte, poesia e impegno nella Giornata contro la violenza sulle donne
28/11/2025
In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, presso il Palazzo Florenzi della FISSUF dellUniversità di Perugia si è svolto un evento intenso e partecipato dal titolo Ma se davvero mami non raccogliermi, verso tratto da una poesia di Angela Ferrara, poetessa lucana originaria di Cersosimo (Basilicata), la cui voce continua a risuonare come monito e memoria. Liniziativa è stata curata dalle studentesse del corso di Filosofia, Scienze e Tecniche Psicologiche, sotto la supervisione del prof. Stefano Federici, docente di Psicologia Generale.
Dopo lapertura del professore Federici, si sono susseguiti flashmob, letture poetiche, brani musicali e performance teatrali, capaci di creare un forte coinvolgimento emotivo. Tra le realtà partecipanti anche LoveLife APS, che ha proposto un questionario interattivo dedicato alla prevenzione della violenza e alla promozione delle relazioni sane. Significativi gli interventi dellassessora Costanza Spera, della psicoterapeuta Rosella De Leonibus e di Gloria Tramontana, presidente dellassociazione Comprendo, che hanno offerto punti di vista istituzionali, clinici e sociali. La mattinata si è arricchita inoltre con video, testimonianze e la mostra delle opere del laboratorio di pittura. A conclusione, il saluto finale ha ribadito limportanza di un impegno collettivo e continuo contro ogni forma di violenza.
In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, presso il Palazzo Florenzi della FISSUF dellUniversità di Perugia si è svolto un evento intenso e partecipato dal titolo Ma se davvero mami non raccogliermi, verso tratto da una...-->continua
Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19.00, presso la Chiesa di SantEligio, in Piazzetta SantEligio (via del Corso) a Matera, sarà presentata la mostra Carlo Levi e Pia Vivarelli, lopera e la parola,a cura di Mariadelaide Cuozzo, che proporrà lesposizione di...-->continua
In occasione del venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione, il Centro Linguistico dellUniversità degli Studi della Basilicata organizza la giornata di studio Lingue e territorio, un appuntamento dedicato ad approfondire il ruolo delle lingue nella c...-->continua
Un traguardo importante per la tutela del patrimonio archivistico lucano: il Ministero della Cultura ha acquisito per 4,1 milioni di euro limmobile che ospita lArchivio di Stato di Matera in via Stigliani, evitando lo spostamento della documentazione e rispa...-->continua