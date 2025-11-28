In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, presso il Palazzo Florenzi della FISSUF dellUniversità di Perugia si è svolto un evento intenso e partecipato dal titolo Ma se davvero mami non raccogliermi, verso tratto da una poesia di Angela Ferrara, poetessa lucana originaria di Cersosimo (Basilicata), la cui voce continua a risuonare come monito e memoria. Liniziativa è stata curata dalle studentesse del corso di Filosofia, Scienze e Tecniche Psicologiche, sotto la supervisione del prof. Stefano Federici, docente di Psicologia Generale.

Dopo lapertura del professore Federici, si sono susseguiti flashmob, letture poetiche, brani musicali e performance teatrali, capaci di creare un forte coinvolgimento emotivo. Tra le realtà partecipanti anche LoveLife APS, che ha proposto un questionario interattivo dedicato alla prevenzione della violenza e alla promozione delle relazioni sane. Significativi gli interventi dellassessora Costanza Spera, della psicoterapeuta Rosella De Leonibus e di Gloria Tramontana, presidente dellassociazione Comprendo, che hanno offerto punti di vista istituzionali, clinici e sociali. La mattinata si è arricchita inoltre con video, testimonianze e la mostra delle opere del laboratorio di pittura. A conclusione, il saluto finale ha ribadito limportanza di un impegno collettivo e continuo contro ogni forma di violenza.





Alessandra Diego





