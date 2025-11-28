Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19.00, presso la Chiesa di SantEligio, in Piazzetta SantEligio (via del Corso) a Matera, sarà presentata la mostra Carlo Levi e Pia Vivarelli, lopera e la parola,a cura di Mariadelaide Cuozzo, che proporrà lesposizione di 14 opere di Carlo Levi. Liniziativa nasce dal sodalizio tra la Galleria Opera Arte e Arti, lAssociazione culturale Rinascimento APS/ETS e Ars TOTO, realtà unite dalla passione per larte e per il territorio, che hanno collaborato alla realizzazione di un progetto volto a valorizzare la profondità critica di Pia Vivarelli e il suo ruolo nella rivalutazione dellopera pittorica di Carlo Levi nel Novecento. La mostra rientra nella rassegna Percorsi contemporanei tra luoghi e radici.

Allinaugurazione interverranno il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, insieme ai rappresentanti degli enti promotori e partner del progetto. Sono previsti contributi critici e istituzionali da Enrico Filippucci, direttore artistico della Galleria; Mariadelaide Cuozzo, curatrice; Maria Scaramuzzo, Presidente di Rinascimento APS/ETS; Mimmo Toto, Amministratore unico di Ars TOTO S.r.l.; Patrizia Di Franco, Dirigente scolastico dellI.I.S. E. Duni  C. Levi; Cosimo Palasciano, Presidente della BCC Alberobello Sammichele Monopoli; Vito Scaramuzzo Amministratore unico di SEC S.r.l.; Luciano DellAcqua, amministratore Delegato Lamda Academy; Leo Montemurro, Presidente CNA Matera. Gli interventi offriranno un contributo sul ruolo dei rispettivi enti nellambito del progetto.

La mostra, che presenterà straordinarie opere di Carlo Levi, sarà arricchita dalla lettura di brani tratti da Cristo si è fermato a Eboli e da testi critici di Pia Vivarelli, a cura degli studenti del Liceo Classico-Artistico Duni-Levi di Matera. Le opere esposte rappresentano una selezione della produzione leviana dagli anni Trenta agli anni Settanta e costituiscono una significativa panoramica delle tematiche affrontate dallartista: paesaggi, ritratti, nudi femminili, nature morte e carrubi.

Obiettivo degli organizzatori è valorizzare il ruolo di Pia Vivarelli nella riscoperta di Carlo Levi pittore. Nel contesto accademico è nota la metodologia di lavoro della studiosa, capace di attribuire a Levi un inquadramento di pittore metaforico, in cui il linguaggio della pittura compendia altri linguaggi e ad altri linguaggi si apre (R. Savinio). Il suo contributo alla riscoperta dellartista ha permesso di restituire unimmagine di Levi intellettuale aperto, capace di superare la rigida divisione tra forme espressive e di attribuire ai segni e alle parole il compito di indagare e interpretare il reale (M. De Vivo). A partire dal 1975, la fortuna del romanzo Cristo si è fermato a Eboli e limmagine simbolica di Levi come interprete della civiltà contadina hanno talvolta oscurato altri aspetti della sua opera pittorica. Il merito di Pia Vivarelli è stato quello di proporre un approccio filologico allo studio della sua produzione artistica, restituendo un Levi dalle sfaccettature complesse (Vivarelli).

Levento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dallAzienda di Promozione Turistica della Basilicata, dalla Fondazione MateraBasilicata 2019 e da CNA Basilicata.

La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio 2026, dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00. Nei giorni festivi e nei fine settimana sarà visitabile anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30, oltre al consueto orario pomeridiano dalle 16.00 alle 20.00.