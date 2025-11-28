|
|
|Larte di Levi riflessa nello sguardo di Pia Vivarelli
28/11/2025
|Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19.00, presso la Chiesa di SantEligio, in Piazzetta SantEligio (via del Corso) a Matera, sarà presentata la mostra Carlo Levi e Pia Vivarelli, lopera e la parola,a cura di Mariadelaide Cuozzo, che proporrà lesposizione di 14 opere di Carlo Levi. Liniziativa nasce dal sodalizio tra la Galleria Opera Arte e Arti, lAssociazione culturale Rinascimento APS/ETS e Ars TOTO, realtà unite dalla passione per larte e per il territorio, che hanno collaborato alla realizzazione di un progetto volto a valorizzare la profondità critica di Pia Vivarelli e il suo ruolo nella rivalutazione dellopera pittorica di Carlo Levi nel Novecento. La mostra rientra nella rassegna Percorsi contemporanei tra luoghi e radici.
Allinaugurazione interverranno il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, insieme ai rappresentanti degli enti promotori e partner del progetto. Sono previsti contributi critici e istituzionali da Enrico Filippucci, direttore artistico della Galleria; Mariadelaide Cuozzo, curatrice; Maria Scaramuzzo, Presidente di Rinascimento APS/ETS; Mimmo Toto, Amministratore unico di Ars TOTO S.r.l.; Patrizia Di Franco, Dirigente scolastico dellI.I.S. E. Duni C. Levi; Cosimo Palasciano, Presidente della BCC Alberobello Sammichele Monopoli; Vito Scaramuzzo Amministratore unico di SEC S.r.l.; Luciano DellAcqua, amministratore Delegato Lamda Academy; Leo Montemurro, Presidente CNA Matera. Gli interventi offriranno un contributo sul ruolo dei rispettivi enti nellambito del progetto.
La mostra, che presenterà straordinarie opere di Carlo Levi, sarà arricchita dalla lettura di brani tratti da Cristo si è fermato a Eboli e da testi critici di Pia Vivarelli, a cura degli studenti del Liceo Classico-Artistico Duni-Levi di Matera. Le opere esposte rappresentano una selezione della produzione leviana dagli anni Trenta agli anni Settanta e costituiscono una significativa panoramica delle tematiche affrontate dallartista: paesaggi, ritratti, nudi femminili, nature morte e carrubi.
Obiettivo degli organizzatori è valorizzare il ruolo di Pia Vivarelli nella riscoperta di Carlo Levi pittore. Nel contesto accademico è nota la metodologia di lavoro della studiosa, capace di attribuire a Levi un inquadramento di pittore metaforico, in cui il linguaggio della pittura compendia altri linguaggi e ad altri linguaggi si apre (R. Savinio). Il suo contributo alla riscoperta dellartista ha permesso di restituire unimmagine di Levi intellettuale aperto, capace di superare la rigida divisione tra forme espressive e di attribuire ai segni e alle parole il compito di indagare e interpretare il reale (M. De Vivo). A partire dal 1975, la fortuna del romanzo Cristo si è fermato a Eboli e limmagine simbolica di Levi come interprete della civiltà contadina hanno talvolta oscurato altri aspetti della sua opera pittorica. Il merito di Pia Vivarelli è stato quello di proporre un approccio filologico allo studio della sua produzione artistica, restituendo un Levi dalle sfaccettature complesse (Vivarelli).
Levento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dallAzienda di Promozione Turistica della Basilicata, dalla Fondazione MateraBasilicata 2019 e da CNA Basilicata.
La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio 2026, dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00. Nei giorni festivi e nei fine settimana sarà visitabile anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30, oltre al consueto orario pomeridiano dalle 16.00 alle 20.00.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|28/11/2025 - Larte di Levi riflessa nello sguardo di Pia Vivarelli
Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19.00, presso la Chiesa di SantEligio, in Piazzetta SantEligio (via del Corso) a Matera, sarà presentata la mostra Carlo Levi e Pia Vivarelli, lopera e la parola,a cura di Mariadelaide Cuozzo, che proporrà lesposizione di 14 opere di Ca...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Giornata di studio per il 25° anniversario del Centro Linguistico di Ateneo
In occasione del venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione, il Centro Linguistico dellUniversità degli Studi della Basilicata organizza la giornata di studio Lingue e territorio, un appuntamento dedicato ad approfondire il ruolo delle lingue nella c...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Il Ministero della Cultura acquisisce la sede dellArchivio di Stato di Matera
Un traguardo importante per la tutela del patrimonio archivistico lucano: il Ministero della Cultura ha acquisito per 4,1 milioni di euro limmobile che ospita lArchivio di Stato di Matera in via Stigliani, evitando lo spostamento della documentazione e rispa...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Si è spento il maestro Filippo Di Giacomo, esempio luminoso di umanità, cultura e dedizione
Si è spento con la stessa serenità con cui ha vissuto, il caro Filippo Di Giacomo, stimato maestro elementare e uomo di profonda rettitudine. La sua scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, in Senise, lascia un vuoto incolmabile nel cuore d...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV