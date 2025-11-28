|
|
|Giornata di studio per il 25° anniversario del Centro Linguistico di Ateneo
28/11/2025
|In occasione del venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione, il Centro Linguistico dellUniversità degli Studi della Basilicata organizza la giornata di studio Lingue e territorio, un appuntamento dedicato ad approfondire il ruolo delle lingue nella costruzione culturale e sociale del territorio lucano.
Liniziativa intende valorizzare la Basilicata come spazio di incontro, dialogo e stratificazione linguistica, mettendo in relazione la dimensione locale con quella internazionale. Nel corso delle diverse sessioni saranno presentati contributi scientifici e testimonianze sulle dinamiche sociolinguistiche, sulle metodologie didattiche e sulle buone pratiche di collaborazione tra istituzioni, scuole e università.
Particolare attenzione sarà riservata alle attività svolte presso lateneo lucano nellambito dello studio del francese, inglese, spagnolo, tedesco e dellitaliano come L2: discipline che contribuiscono in modo decisivo allo sviluppo di competenze comunicative e interculturali, oggi indispensabili per la mobilità, la cittadinanza attiva e lapertura internazionale dellUniversità.
La giornata offrirà inoltre unoccasione di confronto sul rapporto tra scuola e università come percorso unitario di apprendimento linguistico, capace di accompagnare studenti e studentesse nelle diverse fasi della loro formazione e di sostenere la crescita del territorio attraverso progetti, reti e iniziative condivise.
Con questa ricorrenza, il Centro Linguistico di Ateneo celebra un traguardo significativo e rinnova il proprio impegno a promuovere la conoscenza delle lingue come strumento di crescita culturale e come base per una formazione aperta, inclusiva e orientata al futuro dichiara la direttrice del CLA, prof.ssa Giovanna Ferrara.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|28/11/2025 - Larte di Levi riflessa nello sguardo di Pia Vivarelli
Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19.00, presso la Chiesa di SantEligio, in Piazzetta SantEligio (via del Corso) a Matera, sarà presentata la mostra Carlo Levi e Pia Vivarelli, lopera e la parola,a cura di Mariadelaide Cuozzo, che proporrà lesposizione di 14 opere di Ca...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Giornata di studio per il 25° anniversario del Centro Linguistico di Ateneo
In occasione del venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione, il Centro Linguistico dellUniversità degli Studi della Basilicata organizza la giornata di studio Lingue e territorio, un appuntamento dedicato ad approfondire il ruolo delle lingue nella c...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Il Ministero della Cultura acquisisce la sede dellArchivio di Stato di Matera
Un traguardo importante per la tutela del patrimonio archivistico lucano: il Ministero della Cultura ha acquisito per 4,1 milioni di euro limmobile che ospita lArchivio di Stato di Matera in via Stigliani, evitando lo spostamento della documentazione e rispa...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Si è spento il maestro Filippo Di Giacomo, esempio luminoso di umanità, cultura e dedizione
Si è spento con la stessa serenità con cui ha vissuto, il caro Filippo Di Giacomo, stimato maestro elementare e uomo di profonda rettitudine. La sua scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, in Senise, lascia un vuoto incolmabile nel cuore d...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV