In occasione del venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione, il Centro Linguistico dellUniversità degli Studi della Basilicata organizza la giornata di studio Lingue e territorio, un appuntamento dedicato ad approfondire il ruolo delle lingue nella costruzione culturale e sociale del territorio lucano.

Liniziativa intende valorizzare la Basilicata come spazio di incontro, dialogo e stratificazione linguistica, mettendo in relazione la dimensione locale con quella internazionale. Nel corso delle diverse sessioni saranno presentati contributi scientifici e testimonianze sulle dinamiche sociolinguistiche, sulle metodologie didattiche e sulle buone pratiche di collaborazione tra istituzioni, scuole e università.

Particolare attenzione sarà riservata alle attività svolte presso lateneo lucano nellambito dello studio del francese, inglese, spagnolo, tedesco e dellitaliano come L2: discipline che contribuiscono in modo decisivo allo sviluppo di competenze comunicative e interculturali, oggi indispensabili per la mobilità, la cittadinanza attiva e lapertura internazionale dellUniversità.

La giornata offrirà inoltre unoccasione di confronto sul rapporto tra scuola e università come percorso unitario di apprendimento linguistico, capace di accompagnare studenti e studentesse nelle diverse fasi della loro formazione e di sostenere la crescita del territorio attraverso progetti, reti e iniziative condivise.

Con questa ricorrenza, il Centro Linguistico di Ateneo celebra un traguardo significativo e rinnova il proprio impegno a promuovere la conoscenza delle lingue come strumento di crescita culturale e come base per una formazione aperta, inclusiva e orientata al futuro dichiara la direttrice del CLA, prof.ssa Giovanna Ferrara.

