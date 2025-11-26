HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Proteggi il tuo domani: informazione e prevenzione. Evento a Senise

26/11/2025

"Occhio ai Giovani" è un progetto promosso dallAssociazione Coast to Coast, formata da medici volontari che lavorano in Toscana ma originari della Basilicata, in collaborazione con il Comune di Senise.
L'iniziativa nasce con lobiettivo di sensibilizzare la popolazione - in particolare i giovani maschi - sullimportanza della prevenzione uro-andrologica e della diagnosi precoce.

Nellambito del progetto, il 28 novembre, si terrà - nella Sala Consiliare del Palazzo Monumentale S.Francesco di Senise - un convegno dedicato alla salute uro-andrologica giovanile; un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza, durante il quale specialisti e professionisti illustreranno rischi, segnali da non sottovalutare e buone pratiche per prendersi cura del proprio benessere.

La presenza delle Istituzioni contribuirà a rafforzare il valore e la rilevanza di questo progetto, sottolineando limpegno condiviso nel promuovere la cultura della prevenzione.

A completare il percorso informativo - il 29 novembre, presso i locali dellASP di Senise - verranno effettuati screening urologici gratuiti rivolti ai giovani, utili a controlli preventivi.

Entrambe le giornate saranno unoccasione preziosa per informarsi, prevenire e tutelare la propria salute.

programma completo in ''manifestazioni''



ALTRE NEWS
