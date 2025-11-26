|
|Proteggi il tuo domani: informazione e prevenzione. Evento a Senise
26/11/2025
|"Occhio ai Giovani" è un progetto promosso dallAssociazione Coast to Coast, formata da medici volontari che lavorano in Toscana ma originari della Basilicata, in collaborazione con il Comune di Senise.
L'iniziativa nasce con lobiettivo di sensibilizzare la popolazione - in particolare i giovani maschi - sullimportanza della prevenzione uro-andrologica e della diagnosi precoce.
Nellambito del progetto, il 28 novembre, si terrà - nella Sala Consiliare del Palazzo Monumentale S.Francesco di Senise - un convegno dedicato alla salute uro-andrologica giovanile; un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza, durante il quale specialisti e professionisti illustreranno rischi, segnali da non sottovalutare e buone pratiche per prendersi cura del proprio benessere.
La presenza delle Istituzioni contribuirà a rafforzare il valore e la rilevanza di questo progetto, sottolineando limpegno condiviso nel promuovere la cultura della prevenzione.
A completare il percorso informativo - il 29 novembre, presso i locali dellASP di Senise - verranno effettuati screening urologici gratuiti rivolti ai giovani, utili a controlli preventivi.
Entrambe le giornate saranno unoccasione preziosa per informarsi, prevenire e tutelare la propria salute.
programma completo in ''manifestazioni''
