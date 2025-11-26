|
|Verso la Sottoscrizione del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni
26/11/2025
|Dopo una prima fase pilota, il processo volontario e partecipato, che ha registrato un grande interesse ed una rinnovata vivacità dei territori e delle comunità, è oggi maturo per approdare alla sottoscrizione del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, sostenuto dalla futura Strategia e dal relativo Programma di Azione.
Per assicurare la più ampia partecipazione ed un confronto collettivo interterritoriale ed interistituzionale sul futuro del CdF Noce/Sinni, gli appuntamenti del 27 e 28 novembre rappresentano una occasione importante di approfondimento e condivisione dello strumento e del processo da portare avanti, attraverso un patto di responsabilità per la tutela della risorsa idrica, la valorizzazione del paesaggio, la crescita delle economie locali e la promozione di una governance collaborativa e multilivello.
In linea con le recenti indicazioni del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e con gli orientamenti adottati dalla Regione Basilicata (Linee guida regionali sui CdF, PPR, le politiche per lacqua e il paesaggio), il CdF NoceSinni rappresenta oggi uno strumento di governance capace di integrare competenze, prevenire conflitti, attrarre risorse, innovare i modelli di gestione e orientare le politiche territoriali verso la transizione ecologica. Il suo impianto strategico si basa su quattro ambiti tematici Ambiente, Paesaggio Fluviale, Identità, Sviluppo Locale declinati in azioni concrete che coniugano Nature Based Solutions, servizi ecosistemici, tutela del patrimonio culturale e nuove economie di luogo.
Gli appuntamenti in programma serviranno a consolidare la visione comune tra tutti i soggetti coinvolti, in un contesto di ascolto e di dialogo reciproco. Le sessioni tematiche daranno spazio ai contributi dei consulenti scientifici che hanno supportato il processo, mentre la discussione aperta con gli stakeholder consentirà di integrare osservazioni, proposte e priorità locali.
La tavola rotonda finale offrirà infine un quadro di sintesi sul ruolo dei Contratti di Fiume quali strumenti di supporto locale alla pianificazione territoriale.
Gli obiettivi sono chiari: assicurare la continuità del processo e replicare il modello del CdF sugli altri territori regionali, per accompagnare le comunità fluviali, nei prossimi anni, verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile ed inclusivo.
Nota del Presidente:
Il Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni è pronto. Pronto per essere sottoscritto, pronto per diventare strumento concreto di partecipazione e di responsabilità condivisa. È maturo per sostenere una volontà collettiva di attenzione e di impegno sui temi della tutela e dello sviluppo dei territori, attraverso una gestione corretta, integrata e partecipata delle risorse comuni, a partire da quella più preziosa: lacqua.
Allo stesso tempo, è fondamentale non dimenticare limportanza di agire anche sulle dinamiche socioeconomiche, per contrastare fenomeni di disattenzione, marginalità e abbandono.
Oggi i fiumi, nel nostro caso il Noce e il Sinni, possono tornare ad alimentare e caratterizzare la vita dei luoghi e lanima delle comunità, tornare a essere motore di unione, identità e benessere sociale, come lo sono stati in passato.
È il momento di prenderne coscienza, di legittimare e promuovere gli interventi di rigenerazione dei territori, di aprire nuove strade fondate sulla convivenza attiva delle popolazioni, sulla cura condivisa dei beni comuni e sulle occasioni economiche sostenibili che ne possono derivare nellinteresse esclusivo dellambiente e delle comunità.
Il Presidente del Flag Coast to Coast
Nicola Mastromarino
