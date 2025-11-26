HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Verso la Sottoscrizione del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni

26/11/2025

Dopo una prima fase pilota, il processo volontario e partecipato, che ha registrato un grande interesse ed una rinnovata vivacità dei territori e delle comunità, è oggi maturo per approdare alla sottoscrizione del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, sostenuto dalla futura Strategia e dal relativo Programma di Azione.
Per assicurare la più ampia partecipazione ed un confronto collettivo interterritoriale ed interistituzionale sul futuro del CdF Noce/Sinni, gli appuntamenti del 27 e 28 novembre rappresentano una occasione importante di approfondimento e condivisione dello strumento e del processo da portare avanti, attraverso un patto di responsabilità per la tutela della risorsa idrica, la valorizzazione del paesaggio, la crescita delle economie locali e la promozione di una governance collaborativa e multilivello.
In linea con le recenti indicazioni del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e con gli orientamenti adottati dalla Regione Basilicata (Linee guida regionali sui CdF, PPR, le politiche per lacqua e il paesaggio), il CdF NoceSinni rappresenta oggi uno strumento di governance capace di integrare competenze, prevenire conflitti, attrarre risorse, innovare i modelli di gestione e orientare le politiche territoriali verso la transizione ecologica. Il suo impianto strategico si basa su quattro ambiti tematici  Ambiente, Paesaggio Fluviale, Identità, Sviluppo Locale  declinati in azioni concrete che coniugano Nature Based Solutions, servizi ecosistemici, tutela del patrimonio culturale e nuove economie di luogo.
Gli appuntamenti in programma serviranno a consolidare la visione comune tra tutti i soggetti coinvolti, in un contesto di ascolto e di dialogo reciproco. Le sessioni tematiche daranno spazio ai contributi dei consulenti scientifici che hanno supportato il processo, mentre la discussione aperta con gli stakeholder consentirà di integrare osservazioni, proposte e priorità locali.
La tavola rotonda finale offrirà infine un quadro di sintesi sul ruolo dei Contratti di Fiume quali strumenti di supporto locale alla pianificazione territoriale.
Gli obiettivi sono chiari: assicurare la continuità del processo e replicare il modello del CdF sugli altri territori regionali, per accompagnare le comunità fluviali, nei prossimi anni, verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile ed inclusivo.

Nota del Presidente:
Il Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni è pronto. Pronto per essere sottoscritto, pronto per diventare strumento concreto di partecipazione e di responsabilità condivisa. È maturo per sostenere una volontà collettiva di attenzione e di impegno sui temi della tutela e dello sviluppo dei territori, attraverso una gestione corretta, integrata e partecipata delle risorse comuni, a partire da quella più preziosa: lacqua.
Allo stesso tempo, è fondamentale non dimenticare limportanza di agire anche sulle dinamiche socioeconomiche, per contrastare fenomeni di disattenzione, marginalità e abbandono.
Oggi i fiumi, nel nostro caso il Noce e il Sinni, possono tornare ad alimentare e caratterizzare la vita dei luoghi e lanima delle comunità, tornare a essere motore di unione, identità e benessere sociale, come lo sono stati in passato.
È il momento di prenderne coscienza, di legittimare e promuovere gli interventi di rigenerazione dei territori, di aprire nuove strade fondate sulla convivenza attiva delle popolazioni, sulla cura condivisa dei beni comuni e sulle occasioni economiche sostenibili che ne possono derivare nellinteresse esclusivo dellambiente e delle comunità.
Il Presidente del Flag Coast to Coast
Nicola Mastromarino



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
26/11/2025 - Presentazione di Stra.d.e., progetto di reinserimento di persone in esecuzione d

Favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone detenute nel sistema penitenziario della provincia di Potenza con una pena definitiva residua non superiore ai quattro anni. È lobiettivo di Stra.d.e. - strategie di empowerment per la ricerca attiva del lavoro, un p...-->continua
26/11/2025 - Verso la Sottoscrizione del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni

Dopo una prima fase pilota, il processo volontario e partecipato, che ha registrato un grande interesse ed una rinnovata vivacità dei territori e delle comunità, è oggi maturo per approdare alla sottoscrizione del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del...-->continua
26/11/2025 - Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata: un viaggio nella storia attraverso gli archivi

LArchivio di Stato di Potenza organizza lincontro Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata attraverso i documenti darchivio, che si terrà
venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sede di via Nazario Sauro, 1.

​Linizi...-->continua
26/11/2025 - S. Arcangelo: pubblicato il bando per le borse di studio dedicate agli studenti meritevoli

A SantArcangelo è stato pubblicato un bando per le borse di studio dedicate agli studenti. Si tratta di un importante investimento economico rivolto ai giovani ragazzi/e delle scuole secondarie di secondo grado o impegnati nei percorsi universitari oltre che ...-->continua

E NEWS














WEB TV

25/11/2025 - A San Severino per la Giornata Internazionale conbntro la Violenza di genere

25/11/2025 - A San Severino per la Giornata Internazionale conbntro la Violenza di genere

23/11/2025 - Serie D: Interviste post partita tra FC Francavilla - Andria 0-0

23/11/2025 - Serie D: Interviste post partita tra FC Francavilla - Andria 0-0

22/11/2025 - A Pisticci, inaugurato il giardino verticale di rione Croci

22/11/2025 - A Pisticci, inaugurato il giardino verticale di rione Croci

19/11/2025 - Coppa Ita serie d: Fc Francavilla - Città di Fasano 2-2 (8 - 7) dcr

19/11/2025 - Coppa Ita serie d: Fc Francavilla - Città di Fasano 2-2 (8 - 7) dcr

15/11/2025 - Preti uccisi dalle mafie nel nuovo libro di don Marcello Cozzi

15/11/2025 - Preti uccisi dalle mafie nel nuovo libro di don Marcello Cozzi



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo