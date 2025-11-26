HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Presentazione di Stra.d.e., progetto di reinserimento di persone in esecuzione d

26/11/2025

Favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone detenute nel sistema penitenziario della provincia di Potenza con una pena definitiva residua non superiore ai quattro anni. È lobiettivo di Stra.d.e. - strategie di empowerment per la ricerca attiva del lavoro, un progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD che sarà presentato giovedì 27 novembre, a partire dalle ore 9.30, nellaula Grippo del Tribunale di Potenza.
Il progetto, di durata quadriennale e unico finanziato in Basilicata dal bando Evado a lavorare della Fondazione CON IL SUD, è stato elaborato da un ampio partenariato pubblico-privato che ha per capofila la cooperativa sociale Filef e include il Comune di Potenza, le Case circondariali di Potenza e Melfi, lIstituto penale per minorenni, il Tribunale di sorveglianza, lUfficio sociale per i minorenni e lUfficio distrettuale esecuzione penale esterna di Potenza, Legacoop, il Centro per limpiego di Potenza, lOrdine degli assistenti sociali della Basilicata, lUniversità degli studi della Basilicata oltre alla diocesi di Tricarico, allassociazione culturale Petra e ad alcune imprese del territorio.
Stra.d.e. intende attivare una rete propositiva e sistematizzare le esperienze di reinserimento sociale di persone detenute, sperimentando un modello di inserimento lavorativo attraverso la realizzazione di tirocini di inclusione sociale e percorsi di orientamento e rafforzamento delle competenze. La strategia prevede una forte collaborazione tra i diversi attori privati e pubblici, con un ruolo centrale delle strutture penitenziarie che, tramite i cosiddetti punti di accesso, segnaleranno i detenuti da coinvolgere, sottolinea Antonio Sanfrancesco, responsabile del progetto. Unéquipe multidisciplinare si occuperà di sviluppare un progetto personalizzato che interessi tutte le dimensioni della persona (famiglia, salute, housing sociale, assistenza domiciliare), promuovendo lacquisizione di abilità cognitive, emotive, relazionali di base prima di avviare un orientamento professionale attraverso un bilancio delle competenze. Questa fase potrebbe portare direttamente alla ricerca di un lavoro, facilitato da una apposita piattaforma
web di incrocio con i bisogni delle imprese locali, oppure a un una formazione daula con lacquisizione di qualifiche, patenti e abilitazioni che precedono specifici percorsi on the job dentro e fuori dal carcere con il coinvolgimento delle aziende. Il processo di inclusione è un processo in-out  aggiunge Sanfrancesco  nel senso che le due dimensioni dentro e fuori vengono integrate nellunico obiettivo dello sviluppo della consapevolezza che è possibile uscire da situazioni di esclusione sociale dal mercato del lavoro.
Liniziativa di presentazione del 27 novembre sarà loccasione per un approfondimento sul ruolo dellamministrazione penitenziaria e dei servizi della giustizia minorile e di comunità, con gli interventi di: Michele Mirgaldi, dirigente Ufficio detenuti e trattamento Provveditorato regionale dellamministrazione penitenziaria Puglia e Basilicata; Dorella Quarto, dirigente Centro giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata; Paolo Pastena, direttore Casa circondariale Antonio Santoro di Potenza; Maria Rosaria Petraccone, direttrice Casa circondariale di Melfi; Ornella Evangelista, funzionario di Servizio sociale Ufficio distrettuale esecuzione penale esterna di Potenza. In seguito un focus sul lavoro che include e rigenera, i vantaggi per le imprese e per la società con: Caterina Salvia, vicepresidente Legacoop Basilicata; Giovanni Quaranta, professore di Europrogettazione per lo sviluppo territoriale allUniversità degli studi della Basilicata; Isabella Urbano, responsabile servizi per lorientamento Cpi; Giuseppe Palo, presidente Ordine degli assistenti sociali della Basilicata; Roberto Grieco, direttore cooperativa sociale Fratello Sole; Tiziana Silletti, garante regionale delle persone detenute, vittime di reato, salute e anziani Regione Basilicata.
Introdurrà i lavori, moderati dal progettista e responsabile amministrativo di Stra.d.e. Vincenzo Martinelli, lassessora alle Politiche sociali del Comune di Potenza Anna Grieco. Concluderà Cosimo Latronico, assessore regionale alla salute, politiche per la persona e Pnrr.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
26/11/2025 - Proteggi il tuo domani: informazione e prevenzione. Evento a Senise

"Occhio ai Giovani" è un progetto promosso dallAssociazione Coast to Coast, formata da medici volontari che lavorano in Toscana ma originari della Basilicata, in collaborazione con il Comune di Senise.
L'iniziativa nasce con lobiettivo di sensibilizzare la popolazione ...-->continua
26/11/2025 - Presentazione di Stra.d.e., progetto di reinserimento di persone in esecuzione d

Favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone detenute nel sistema penitenziario della provincia di Potenza con una pena definitiva residua non superiore ai quattro anni. È lobiettivo di Stra.d.e. - strategie di empowerment per la ricerca attiva d...-->continua
26/11/2025 - Verso la Sottoscrizione del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni

Dopo una prima fase pilota, il processo volontario e partecipato, che ha registrato un grande interesse ed una rinnovata vivacità dei territori e delle comunità, è oggi maturo per approdare alla sottoscrizione del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del...-->continua
26/11/2025 - Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata: un viaggio nella storia attraverso gli archivi

LArchivio di Stato di Potenza organizza lincontro Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata attraverso i documenti darchivio, che si terrà
venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sede di via Nazario Sauro, 1.

​Linizi...-->continua

E NEWS














WEB TV

25/11/2025 - A San Severino per la Giornata Internazionale conbntro la Violenza di genere

25/11/2025 - A San Severino per la Giornata Internazionale conbntro la Violenza di genere

23/11/2025 - Serie D: Interviste post partita tra FC Francavilla - Andria 0-0

23/11/2025 - Serie D: Interviste post partita tra FC Francavilla - Andria 0-0

22/11/2025 - A Pisticci, inaugurato il giardino verticale di rione Croci

22/11/2025 - A Pisticci, inaugurato il giardino verticale di rione Croci

19/11/2025 - Coppa Ita serie d: Fc Francavilla - Città di Fasano 2-2 (8 - 7) dcr

19/11/2025 - Coppa Ita serie d: Fc Francavilla - Città di Fasano 2-2 (8 - 7) dcr

15/11/2025 - Preti uccisi dalle mafie nel nuovo libro di don Marcello Cozzi

15/11/2025 - Preti uccisi dalle mafie nel nuovo libro di don Marcello Cozzi



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo