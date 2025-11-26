|
|
|Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata: un viaggio nella storia attraverso gli archivi
26/11/2025
|LArchivio di Stato di Potenza organizza lincontro Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata attraverso i documenti darchivio, che si terrà
venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sede di via Nazario Sauro, 1.
Liniziativa propone un percorso alla scoperta della storia religiosa lucana, ricostruita attraverso atti notarili, documenti ecclesiastici e testimonianze di fede conservate negli archivi del territorio. Unoccasione per comprendere come Giubilei e pellegrinaggi
abbiano segnato la vita delle comunità locali nel corso dei secoli.
Lincontro sarà introdotto dai saluti di Andrea Alberto Moramarco, Direttore dellArchivio di Stato di Potenza, di
Vincenzo Mario Lombardi, Soprintendente archivistico e bibliografico della Basilicata, e di
Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo dellArcidiocesi di PotenzaMuro LucanoMarsico Nuovo.
Seguiranno gli interventi di Don Gerardo Lasalvia, Direttore dellArchivio Storico Diocesano, che presenterà una relazione dal titolo
Partire per Roma. Disposizioni notarili di un pellegrino lucano del XVII secolo;
Valeria Verrastro, della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, con un contributo su
Gli archivi notarili per la storia della pietà in età moderna in Basilicata;
Rossella Greco, Funzionario archivista dellArchivio di Stato di Potenza, che illustrerà lintervento dal titolo
La voce del popolo: devozione e tradizione nelle carte d'archivio.
A moderare lincontro sarà Rossella Baldelli, funzionario archivista dellIstituto, mentre le conclusioni saranno affidate a
Don Nicola Soldo, Direttore dellIstituto Teologico di Basilicata.
Levento è aperto a tutti e intende valorizzare il patrimonio documentario come strumento di conoscenza della storia spirituale della regione.
Lingresso è libero.
|
archivio
E NEWS
|
WEB TV