LArchivio di Stato di Potenza organizza lincontro Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata attraverso i documenti darchivio, che si terrà

venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sede di via Nazario Sauro, 1.



​Liniziativa propone un percorso alla scoperta della storia religiosa lucana, ricostruita attraverso atti notarili, documenti ecclesiastici e testimonianze di fede conservate negli archivi del territorio. Unoccasione per comprendere come Giubilei e pellegrinaggi

abbiano segnato la vita delle comunità locali nel corso dei secoli.



​Lincontro sarà introdotto dai saluti di Andrea Alberto Moramarco, Direttore dellArchivio di Stato di Potenza, di

Vincenzo Mario Lombardi, Soprintendente archivistico e bibliografico della Basilicata, e di

Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo dellArcidiocesi di PotenzaMuro LucanoMarsico Nuovo.



​Seguiranno gli interventi di Don Gerardo Lasalvia, Direttore dellArchivio Storico Diocesano, che presenterà una relazione dal titolo

Partire per Roma. Disposizioni notarili di un pellegrino lucano del XVII secolo;

Valeria Verrastro, della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, con un contributo su

Gli archivi notarili per la storia della pietà in età moderna in Basilicata;

Rossella Greco, Funzionario archivista dellArchivio di Stato di Potenza, che illustrerà lintervento dal titolo

La voce del popolo: devozione e tradizione nelle carte d'archivio.



​A moderare lincontro sarà Rossella Baldelli, funzionario archivista dellIstituto, mentre le conclusioni saranno affidate a

Don Nicola Soldo, Direttore dellIstituto Teologico di Basilicata.



​Levento è aperto a tutti e intende valorizzare il patrimonio documentario come strumento di conoscenza della storia spirituale della regione.



Lingresso è libero.

