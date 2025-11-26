HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata: un viaggio nella storia attraverso gli archivi

26/11/2025

LArchivio di Stato di Potenza organizza lincontro Giubilei, pellegrinaggi e devozione in Basilicata attraverso i documenti darchivio, che si terrà
venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la sede di via Nazario Sauro, 1.

​Liniziativa propone un percorso alla scoperta della storia religiosa lucana, ricostruita attraverso atti notarili, documenti ecclesiastici e testimonianze di fede conservate negli archivi del territorio. Unoccasione per comprendere come Giubilei e pellegrinaggi
abbiano segnato la vita delle comunità locali nel corso dei secoli.

​Lincontro sarà introdotto dai saluti di Andrea Alberto Moramarco, Direttore dellArchivio di Stato di Potenza, di
Vincenzo Mario Lombardi, Soprintendente archivistico e bibliografico della Basilicata, e di
Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo dellArcidiocesi di PotenzaMuro LucanoMarsico Nuovo.

​Seguiranno gli interventi di Don Gerardo Lasalvia, Direttore dellArchivio Storico Diocesano, che presenterà una relazione dal titolo
Partire per Roma. Disposizioni notarili di un pellegrino lucano del XVII secolo;
Valeria Verrastro, della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, con un contributo su
Gli archivi notarili per la storia della pietà in età moderna in Basilicata;
Rossella Greco, Funzionario archivista dellArchivio di Stato di Potenza, che illustrerà lintervento dal titolo
La voce del popolo: devozione e tradizione nelle carte d'archivio.

​A moderare lincontro sarà Rossella Baldelli, funzionario archivista dellIstituto, mentre le conclusioni saranno affidate a
Don Nicola Soldo, Direttore dellIstituto Teologico di Basilicata.

​Levento è aperto a tutti e intende valorizzare il patrimonio documentario come strumento di conoscenza della storia spirituale della regione.

Lingresso è libero.



