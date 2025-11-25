HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Arriva in Basilicata lultimo dei nuovi treni elettrici: completato il rinnovo della flotta

25/11/2025

Un nuovo treno elettrico monopiano del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) arriva sui binari lucani, dove circola da lunedì 24 novembre. Il convoglio, lultimo della fornitura di 8 treni di nuova generazione per la Basilicata, va a completare il piano rinnovamento della flotta lucana.

FLOTTA DEL REGIONALE IN BASILICATA

Si conclude, così, con tre mesi di anticipo rispetto a quanto previsto, il piano di ammodernamento della flotta che rientra nel Contratto di Servizio tra la Regione Basilicata e Trenitalia, sottoscritto a dicembre 2023 e valido fino al 2031. Sono previsti investimenti per circa 98 milioni di euro, di cui circa 51 sono stati destinati allacquisto dei nuovi treni elettrici, con un finanziamento della Regione Basilicata pari a circa 42 milioni (fondi PNRR e PSC) e un autofinanziamento di Trenitalia pari a circa 56 milioni.
Il rinnovo del parco mezzi abbassa letà media della flotta lucana dai 19 anni attuali a 11 anni.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO TRENO

I treni hanno oltre 500 posti complessivi, a cui si aggiungono ​dodici postazioni per le biciclette con prese elettriche incluse. Inoltre, sono presenti due postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.
Tecnologicamente avanzati, i convogli sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e smartphone, di illuminazione led ottimizzata e ampi finestrini che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.
Mezzi anche ecosostenibili, poiché sono riciclabili fino al 96% e garantiscono una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.

