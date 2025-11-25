|
|Antonio Fanelli presenta Io, prima del sì nel cuore della sua SantArcangelo
25/11/2025
|Come già avvenuto in altri precedenti e importanti eventi, Antonio Fanelli ha scelto il più significativo luogo simbolo della sua città natale, il Monastero di Santa Maria di Orsoleo, per la presentazione del suo libro Io, prima del sì. Il famoso wedding planner, visibilmente emozionato ma come sempre carico di energia, accompagnato dalla giornalista Anna Tammariello bravissima nel moderare la serata ha raggiunto un nuovo traguardo importante, celebrato in un luogo altrettanto ricco di storia e spiritualità.
Fanelli, originario di SantArcangelo (PZ), dove ha trascorso la sua infanzia, come tanti giovani lucani scelse di andare lontano dalla sua regione sognando un percorso lavorativo e formativo che, grazie a una caparbietà irremovibile, lo ha portato a diventare uno dei wedding planner più importanti, non soltanto nel panorama italiano.
«Questo libro, o se vogliamo chiamarlo progetto, ha avuto il suo inizio circa cinque o sei anni fa e parla della mia vita e quindi inevitabilmente del mio lavoro» ci racconta.
Come già annotato in precedenti articoli e interviste, Fanelli ricopre da alcuni anni anche il ruolo di direttore creativo di due prestigiose location: La Plaza a Vasto (CH) e Casata del Lago a Senise (PZ). Inoltre, è celebrante accreditato (può celebrare cerimonie laiche e in alcuni casi civili) oltre che vetrinista, con anni di accurata esperienza.
Non a caso molte strutture situate in Basilicata hanno ottenuto un forte rilancio, così come numerosi professionisti nel campo delle cerimonie e dei grandi eventi che si sono avvalsi della figura di Fanelli. «In controtendenza rispetto a un trend che anni fa non rendeva la nostra regione una meta ambita da chi si avvicinava al loro sì, porto coppie pugliesi e campane a sposarsi in Basilicata, e questo non può che beneficiare lintero indotto legato al mondo del matrimonio, coinvolgendo tanti talenti e professionisti.»
A valorizzare la storia di un professionista che dalla sua piccola comunità ha raggiunto mete vicine e lontane, salvo poi fare ritorno per mettere le proprie competenze al servizio della crescita del territorio lucano, è intervenuto il sindaco di SantArcangelo, Salvatore La Grotta:
«Antonio Fanelli rappresenta il nostro comune e lintera Basilicata nel mondo. È tornato nel suo paese natio e nella sua regione investendo su se stesso e sulle risorse che la nostra terra offre. Non è stata una scelta di poco conto, essendo lui una persona che aveva già saputo mettersi in mostra e guadagnarsi un ruolo importante in ambienti ben più ambiti. Ma il legame con la sua terra e il desiderio di rilanciare questo territorio sono stati un richiamo forte, che non può che essere apprezzato e riconosciuto».
Questo racconto autobiografico, presto disponibile nelle principali librerie italiane tra cui Feltrinelli e Mondadori oltre che sulle piattaforme online come Amazon, da SantArcangelo arriverà nelle mani di migliaia di lettori in tutto il mondo. «Il lancio del libro sarebbe potuto partire da qualsiasi parte della Basilicata, magari in strutture più conosciute o ampie, ma ho scelto questa sede perché rappresenta la mia comunità, alla quale sono molto legato e nella quale sono cresciuto. La loro presenza questoggi mi riempie di orgoglio e ci tengo a ringraziarli, così come voglio rivolgere un grande ringraziamento a chi leggerà il mio libro».
Carlino La Grotta
