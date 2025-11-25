HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Antonio Fanelli presenta Io, prima del sì nel cuore della sua SantArcangelo

25/11/2025

Come già avvenuto in altri precedenti e importanti eventi, Antonio Fanelli ha scelto il più significativo luogo simbolo della sua città natale, il Monastero di Santa Maria di Orsoleo, per la presentazione del suo libro Io, prima del sì. Il famoso wedding planner, visibilmente emozionato ma come sempre carico di energia, accompagnato dalla giornalista Anna Tammariello  bravissima nel moderare la serata  ha raggiunto un nuovo traguardo importante, celebrato in un luogo altrettanto ricco di storia e spiritualità.

Fanelli, originario di SantArcangelo (PZ), dove ha trascorso la sua infanzia, come tanti giovani lucani scelse di andare lontano dalla sua regione sognando un percorso lavorativo e formativo che, grazie a una caparbietà irremovibile, lo ha portato a diventare uno dei wedding planner più importanti, non soltanto nel panorama italiano.

«Questo libro, o se vogliamo chiamarlo progetto, ha avuto il suo inizio circa cinque o sei anni fa e parla della mia vita e quindi inevitabilmente del mio lavoro»  ci racconta.

Come già annotato in precedenti articoli e interviste, Fanelli ricopre da alcuni anni anche il ruolo di direttore creativo di due prestigiose location: La Plaza a Vasto (CH) e Casata del Lago a Senise (PZ). Inoltre, è celebrante accreditato (può celebrare cerimonie laiche e in alcuni casi civili) oltre che vetrinista, con anni di accurata esperienza.

Non a caso molte strutture situate in Basilicata hanno ottenuto un forte rilancio, così come numerosi professionisti nel campo delle cerimonie e dei grandi eventi che si sono avvalsi della figura di Fanelli. «In controtendenza rispetto a un trend che anni fa non rendeva la nostra regione una meta ambita da chi si avvicinava al loro sì, porto coppie pugliesi e campane a sposarsi in Basilicata, e questo non può che beneficiare lintero indotto legato al mondo del matrimonio, coinvolgendo tanti talenti e professionisti.»

A valorizzare la storia di un professionista che dalla sua piccola comunità ha raggiunto mete vicine e lontane, salvo poi fare ritorno per mettere le proprie competenze al servizio della crescita del territorio lucano, è intervenuto il sindaco di SantArcangelo, Salvatore La Grotta:
«Antonio Fanelli rappresenta il nostro comune e lintera Basilicata nel mondo. È tornato nel suo paese natio e nella sua regione investendo su se stesso e sulle risorse che la nostra terra offre. Non è stata una scelta di poco conto, essendo lui una persona che aveva già saputo mettersi in mostra e guadagnarsi un ruolo importante in ambienti ben più ambiti. Ma il legame con la sua terra e il desiderio di rilanciare questo territorio sono stati un richiamo forte, che non può che essere apprezzato e riconosciuto».

Questo racconto autobiografico, presto disponibile nelle principali librerie italiane  tra cui Feltrinelli e Mondadori  oltre che sulle piattaforme online come Amazon, da SantArcangelo arriverà nelle mani di migliaia di lettori in tutto il mondo. «Il lancio del libro sarebbe potuto partire da qualsiasi parte della Basilicata, magari in strutture più conosciute o ampie, ma ho scelto questa sede perché rappresenta la mia comunità, alla quale sono molto legato e nella quale sono cresciuto. La loro presenza questoggi mi riempie di orgoglio e ci tengo a ringraziarli, così come voglio rivolgere un grande ringraziamento a chi leggerà il mio libro».

Carlino La Grotta



