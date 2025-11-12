HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Unpli Basilicata alla IV edizione di Roots-IN

12/11/2025

LUnpli Basilicata sarà nuovamente protagonista alla quarta edizione della Borsa Roots-IN  Roots Tourism International Exchange, in programma il 18 e 19 novembre 2025 a Matera, presso il Centro Congressi UNA MH Hotels.
Promossa dalla Regione Basilicata attraverso lAgenzia di Promozione Territoriale (APT), in collaborazione con ENIT e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la manifestazione rappresenta il principale appuntamento nazionale dedicato al turismo delle radici, un settore in forte crescita che valorizza il legame tra gli italiani nel mondo e i loro territori dorigine.
Presente sin dalla prima edizione, lUnpli Basilicata conferma anche per questanno la propria partecipazione con uno stand istituzionale e con il coinvolgimento attivo di numerose Pro Loco associate. Un impegno costante che, nel tempo, ha consolidato il ruolo dellassociazione come punto di riferimento per la promozione culturale, identitaria e territoriale della Basilicata.
Con oltre 80 Pro Loco affiliate, lUnpli Basilicata rappresenta una rete solida e capillare, parte integrante della rete nazionale, che ha superato le 6.400 Pro Loco in tutta Italia: la più ampia organizzazione del Terzo Settore impegnata nella valorizzazione dei territori e nella costruzione di un turismo di comunità.
Le Pro Loco lucane sono interpreti autentiche del turismo delle radici  sottolinea Pierfranco De Marco, consigliere nazionale Unpli Basilicata  e attraverso il loro impegno quotidiano nei borghi custodiscono tradizioni, accolgono i visitatori e contribuiscono a rafforzare il legame con i lucani nel mondo. Il Roots-IN è per noi unoccasione preziosa per raccontare la Basilicata più vera e far conoscere la ricchezza del nostro patrimonio umano e culturale. Ringrazio inoltre il Comitato Regionale, presieduto da Vito Sabia, e tutte le Pro Loco della Basilicata per la passione e la continuità con cui promuovono i nostri territori, in piena sinergia con la Regione e lAPT Basilicata.
La presenza dellUnpli Basilicata al Roots-IN 2025 conferma il ruolo strategico delle Pro Loco lucane come ambasciatrici della Basilicata nel mondo, custodi di memoria e protagoniste di un turismo di ritorno che unisce identità, comunità e futuro.



