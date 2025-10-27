La terza edizione di Alle Castagne di Sagittario ha trasformato lAbbazia di Santa Maria del Sagittario di Chiaromonte in un laboratorio di innovazione culturale e turismo esperienziale. Levento, promosso dallAssociazione Abbazia Santa Maria del Sagittario (APS) e realizzato in collaborazione con il progetto Sentieri del Benessere, Regione Basilicata, Comune di Chiaromonte e Ambiente Basilicata, ha unito tecnologia, storia e tradizioni locali.



Grazie all'utilizzo di visori Oculus VR, progetto realizzato con un finanziamento del FLAG Coast to Coast, i visitatori hanno potuto immergersi nella storia dellantica abbazia cistercense, esplorandone architetture e paesaggi in realtà aumentata. Lesperienza digitale si è integrata con attività tradizionali: raccolta di castagne nel castagneto aperta alle famiglie, laboratori per bambini e stand gastronomici con specialità lucane come caciocavallo impiccato, crespelle fritte, zuppa del Beato Giovanni, caldarroste, vino del Pollino e creazioni a base di peperone crusco prodotte da "Peperonaut". Un percorso escursionistico lungo il sentiero CAI VentrileSagittario ha completato lesperienza, unendo natura, cultura e benessere.



"La manifestazione ha rappresentato un momento di grande valore per la nostra comunità, ha dichiarato la Sindaca di Chiaromonte, Valentina Viola, che ha aggiunto: In contrada Sagittario ci sono i ruderi di una vecchia abbazia che raccontano la storia del borgo e della nostra comunità fin dallepoca medievale. Quello che ci ha colpito e che si lega perfettamente alle azioni dei Sentieri del Benessere è il lavoro straordinario dellassociazione Santa Maria del Sagittario e dei giovani che la animano. Grazie al loro impegno, questo borgo mantiene viva la memoria storica, le tradizioni e le identità culturali, contrastando lo spopolamento e offrendo un esempio concreto di cittadinanza attiva. Fin dallinizio - ha continuato Viola-, come amministrazione, avevamo la volontà di rivalorizzare questo luogo così importante, ricco di storia, cultura e tradizioni, e così lo abbiamo inserito pienamente allinterno del progetto Sentieri del Benessere. Ciò che rende liniziativa ancora più significativa è la sinergia che si è creata non solo tra associazione e amministrazione comunale, ma anche con altri progetti territoriali. La presentazione degli Oculus, ha permesso ai visitatori di entrare virtualmente nellabbazia dei monaci cistercensi, coniugando memoria, tecnologia e partecipazione. Questo appuntamento - ha concluso la sindaca - dimostra come, lavorando insieme tra istituzioni, associazioni e cittadini, si possa generare cultura, bellezza e benessere condiviso".



Antonello De Luca, membro dellassociazione, ha aggiunto: "Levento nasce con lobiettivo di valorizzare il patrimonio culturale dellabbazia e le tradizioni gastronomiche locali, a partire dalla castagna nzerte del Sagittario. La giornata è iniziata con la raccolta delle castagne aperta alle famiglie, è proseguita con la prova dei visori Oculus per rivivere labbazia nei suoi antichi fasti e si è conclusa con la degustazione dei prodotti tipici, unendo storia, cultura e sapori locali".



Sentieri del Benessere è un progetto sostenuto dalla Regione Basilicata e promosso dai Comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano, con lobiettivo di valorizzare le aree interne attraverso percorsi che intrecciano natura, cultura e gastronomia, collegando montagna e costa.