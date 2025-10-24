Linguaggio, diritto e violenza: il potere delle parole 24/10/2025 La prima sessione di lavoro è stata dedicata al tema Linguaggio, violenza e diritto: aspetti giuridici e sociali. Ad aprire i lavori è stato Nicola Antonio Coluzzi, dirigente generale del Consiglio regionale della Basilicata, che ha sottolineato la delicatezza e limportanza dellargomento che sarà affrontato in queste due giornate. Questa rappresenta unutile occasione di confronto e riflessione - ha affermato - che mira, da un lato, a rafforzare le strutture interne dellamministrazione regionale sul tema della violenza, come dimostra il convegno odierno, e dallaltro a creare solidi canali di collaborazione con le istituzioni nazionali, in particolare con il Ministero della Giustizia e la Magistratura. La presenza e il prestigio dei relatori di oggi ne sono una conferma. Coluzzi ha inoltre richiamato la figura di Federico II di Svevia, ricordando lattualità del suo Codice del 1231, che già conteneva norme a tutela delle donne e contro la violenza di genere.



Maria Rosaria Covelli, Presidente dellOsservatorio Permanente sullefficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica del ministero della Giustizia, ha riassunto la tutela delle vittime in tre parole: prevenire, proteggere e accompagnare. Pur riconoscendo i progressi sul piano repressivo, ha sottolineato lurgenza di agire sulleducazione, coinvolgendo cittadini, operatori del diritto e media, spesso inclini a linguaggi che alimentano vittimizzazione o spettacolarizzazione del dolore. Per Covelli, la violenza di genere nasce da fattori culturali, sociali, economici e psicologici: solo un approccio multidisciplinare tra magistratura, forze dellordine, servizi sociali, medici, scuole e centri antiviolenza può offrire risposte efficaci. La giustizia, pur efficiente, deve integrarsi con prevenzione culturale e ascolto precoce, ponendo al centro la persona. La priorità resta la prevenzione: la repressione arriva troppo tardi. Serve un impegno educativo diffuso, basato su rispetto, consenso e ascolto, per costruire una società libera dalla violenza. Inizio modulo



Anna Lorenzetti, Ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico allUniversità di Bergamo, ha illustrato il lavoro dellOsservatorio sul rapporto fra linguaggio, violenza e diritto. LOsservatorio permanente del Ministero della Giustizia sullefficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica  ha affermato - è un cantiere aperto, volto a promuovere un uso consapevole e non stereotipico della lingua nei provvedimenti giudiziari. Non mira a incidere sul merito delle decisioni, ma a mostrare come il linguaggio possa veicolare stereotipi e pregiudizi di genere, causando vittimizzazione secondaria. Il documento, nato da riflessioni e condanne internazionali, raccoglie buone pratiche anche estere. Centrale è lesigenza di evitare un linguaggio che romanticizzi la violenza (insano gesto, amore deluso), colpevolizzi la vittima o attenui la responsabilità dellautore (perdita di controllo, delitto dimpeto). Sentenze, comunicati e consulenze devono essere precisi e privi di toni moralizzanti, affinché il linguaggio giuridico diventi strumento di tutela e giustizia effettiva. LOsservatorio continuerà a mantenere aperto il cantiere della consapevolezza linguistica.



Giulia Iofrida, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione ed Emanuela Gai, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione si sono soffermate sugli Orientamenti giurisprudenziali in tema di violenza domestica e contro le donne.



Laltro tema affrontato è stato quello riguardante leducazione ad un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze come strumento di prevenzione della violenza. A parlarne

Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera regionale di Parità, Regione Basilicata. Un linguaggio inclusivo rispetto al genere - ha precisato - riconosce il cammino percorso e limportanza delle donne nella società, nelle posizioni lavorative e istituzionali occupate. Il riferimento è andato poi al ruolo svolto dagli organi di informazione nel contrasto alla violenza. Le parole sono importanti: concorrono a costruire la nostra visione del mondo, del sistema di valori e credenze. Per rispondere, così, alle sollecitazioni della Convenzione di Istanbul, è nato nel 2017 il Manifesto di Venezia, per uninformazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali e giuridiche.

