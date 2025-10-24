HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Weekend nel Vulture, tra i protagonisti gli Amarimai e Ulderico Pesce

24/10/2025

Doppio appuntamento nel weekend per il progetto Arbёresh Mediterraneo finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e San Costantino Albanese.

Il progetto nasce con il titolo La Cultura Arbëreshe volge lo sguardo verso il Mediterraneo e punta a valorizzare  recita la descrizione  la storia e il folklore, le radici e la fuga di un popolo in guerra che ha trovato vita nei luoghi interni ed appenninici della Basilicata. Un titolo che evoca la necessità di un abbraccio tra i popoli e limportanza sempre più strategica come spazio di pace e economico del Mediterraneo. Su questi obiettivi si basa anche unarticolata partnership che supporta i quattro comuni lucani, a cominciare dalla collaborazione con Fondazione Appennino, ente del terzo settore che ha supportato i comuni nella progettazione ed è stato individuato come soggetto attuatore e coordinatore delle attività. Partner del progetto sono anche gli istituti di istruzione superiore Flacco-Battaglini di Venosa, Sinisgalli di Senise e Fortunato di Rionero in Vulture, oltre alle associazioni Centro Mediterraneo delle Arti di Rivello, Terra Mediterranea di Senise e Voci dal Pollino di San Paolo Albanese.

Tre principali azioni progettuali si articoleranno fino alla fine del 2025: una prima legata ad incontri, seminari tra studio, ricerca, incontri e seminari con particolare protagonismo delle scuole e delle associazioni; unazione dal titolo Cibo, musica e arte che prevede concerti ispirati alle culture mediterranee organizzati da Basilicata Circuito Musicale e valorizzazione del cibo tradizionale nei 4 comuni, ed una azione dal titolo La bottega del web che prevede attività formative orientate alla promozione della cultura e della storia locale, alla conoscenza delle trasformazioni digitali e tecnologiche, a comunicazione e marketing territoriale, oltre che a masterclass e lectio sullidentità delle comunità ospitanti.

In questo quadro si inserisce il prossimo weekend che vede protagonisti i due comuni del Vulture, Ginestra e Maschito, a partire dal primo dei due comuni che domani, sabato 25 ottobre, avvia due giorni di festa Arbëreshe nel borgo. Gli appuntamenti del progetto Arbёresh Mediterraneo saranno dunque alle ore 11 allauditorium in Via Jura, con un seminario formativo La bottega del web, su valorizzazione e marketing territoriale, piccoli comuni e nuove tecnologie rientrante nel ciclo di appuntamenti aperti alle comunità curati dalla Fondazione Appennino nei quattro comuni partner e nelle scuole. A seguire, alle ore 21.30, in piazza Ciriello, il concerto degli Amarimai chiuderà la giornata di festa della comunità, caratterizzata anche dalla presenza di stand della gastronomia locale prodotti di stagione, animazione e musica nel borgo.

Domenica 26 ottobre sarà poi la volta di Maschito. In scena sarà Ulderico Pesce con una prima dello spettacolo Fughe. Lesodo Arbëresh raccontato da un maestro ai suoi alunni. Lattore lucano sarà accompagnato dalla fisarmonica di Pierangelo Camodeca e dalle percussioni di Vincenzo DOrsi. Lappuntamento è alle ore 18.00 nella Chiesa del Caroseno.



24/10/2025 - Weekend nel Vulture, tra i protagonisti gli Amarimai e Ulderico Pesce

