Riparte il 29 ottobre il Frecciarossa Taranto  Roma - Milano sulla direttrice Taranto -Metaponto  Potenza - Salerno, rafforzando il collegamento diretto e veloce tra Taranto e la Capitale. Un traguardo che conferma limpegno di Trenitalia nello sviluppo della mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno, al servizio di cittadini e imprese.



Il servizio è reso possibile grazie al lavoro della Regione Basilicata che ha deliberato le risorse necessarie per garantirne la continuità. Un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e operatori del trasporto, che mette al centro laccessibilità e lintegrazione territoriale. La Regione Puglia ha espresso la volontà di compartecipare al costo del servizio a mercato, riconoscendone il valore strategico per il territorio tarantino.



Il Frecciarossa per Taranto non poteva attendere oltre dice Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Era nostro dovere rimetterlo in servizio subito, per garantire continuità e valore a un collegamento che rappresenta molto più di una tratta ferroviaria: è un ponte tra territori, unopportunità per cittadini e imprese. Stiamo mantenendo attivi i collegamenti con la Puglia anche in presenza di importanti lavori sulla linea NapoliBari, che porteranno benefici strutturali e nuove opportunità per tutto il Sud. È una fase di transizione, necessaria per costruire una rete ferroviaria ancora più moderna, veloce e capillare.



Trenitalia, in qualità di operatore del servizio, conferma il proprio impegno a collaborare con le Regioni per offrire soluzioni di mobilità sempre più efficienti, sostenibili e rispondenti alle esigenze dei territori.