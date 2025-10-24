HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Trenitalia: dal 29 ottobre torna il Frecciarossa Taranto-Roma-Milano

24/10/2025

Riparte il 29 ottobre il Frecciarossa Taranto  Roma - Milano sulla direttrice Taranto -Metaponto  Potenza - Salerno, rafforzando il collegamento diretto e veloce tra Taranto e la Capitale. Un traguardo che conferma limpegno di Trenitalia nello sviluppo della mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno, al servizio di cittadini e imprese.

Il servizio è reso possibile grazie al lavoro della Regione Basilicata che ha deliberato le risorse necessarie per garantirne la continuità. Un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e operatori del trasporto, che mette al centro laccessibilità e lintegrazione territoriale. La Regione Puglia ha espresso la volontà di compartecipare al costo del servizio a mercato, riconoscendone il valore strategico per il territorio tarantino.

Il Frecciarossa per Taranto non poteva attendere oltre dice Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Era nostro dovere rimetterlo in servizio subito, per garantire continuità e valore a un collegamento che rappresenta molto più di una tratta ferroviaria: è un ponte tra territori, unopportunità per cittadini e imprese. Stiamo mantenendo attivi i collegamenti con la Puglia anche in presenza di importanti lavori sulla linea NapoliBari, che porteranno benefici strutturali e nuove opportunità per tutto il Sud. È una fase di transizione, necessaria per costruire una rete ferroviaria ancora più moderna, veloce e capillare.

Trenitalia, in qualità di operatore del servizio, conferma il proprio impegno a collaborare con le Regioni per offrire soluzioni di mobilità sempre più efficienti, sostenibili e rispondenti alle esigenze dei territori.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
24/10/2025 - Trenitalia: dal 29 ottobre torna il Frecciarossa Taranto-Roma-Milano

Riparte il 29 ottobre il Frecciarossa Taranto  Roma - Milano sulla direttrice Taranto -Metaponto  Potenza - Salerno, rafforzando il collegamento diretto e veloce tra Taranto e la Capitale. Un traguardo che conferma limpegno di Trenitalia nello sviluppo della mobilità ferr...-->continua
24/10/2025 - Motonautica Lucana  Fisa: Giornata per la rianimazione nel Soccorso di emergenza

Domenica 26 ottobre la Motonautica lucana -Federazione Salvamento Acquatico dedicherà in piazza eraclea a Policoro a partire dalle ore 10 una giornata alla tutela del cuore e alla divulgazione delle pratiche di primo soccorso a seguito di problemi cardiopolmon...-->continua
24/10/2025 - Mahler in Basilicata: quattro concerti con il maestro Reck

Dal 30 ottobre al 2 novembre la Basilicata si trasforma in un palcoscenico internazionale con il progetto Mahler in Basilicata. Protagonisti il Maestro Stefan Anton Reck, figura di spicco della musica sinfonica europea e lEnsemble Accademia Ducale, centro ...-->continua
24/10/2025 - Basilicata Novel Festival

È alle porte il gran finale di un progetto, organizzato da Allelammie, che ha fatto della lettura condivisa, o meglio ad alta voce, uno strumento di valorizzazione del territorio, di aggregazione comunitaria e di crescita culturale. Il 26 ottobre (in partico...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo