Volontari Protezione Civile da Papa Leone XIV

9/01/2026

Lassessore alla Protezione Civile della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, e il Dirigente dellUfficio regionale di Protezione Civile, Giovanni Di Bello, comunicano con orgoglio che una delegazione di volontari della Protezione Civile regionale parteciperà allincontro con Papa Leone XIV il prossimo 10 gennaio presso la Sala Nervi in Vaticano, accompagnata dai funzionari dellUfficio regionale.
Liniziativa, promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, rappresenta un momento di altissimo valore simbolico e umano: il Santo Padre desidera ringraziare personalmente i volontari per il loro impegno encomiabile durante gli eventi giubilari e in tutte le attività di assistenza alla popolazione.
«I nostri volontari  sottolinea lAssessore Pepe  sono il cuore pulsante della Protezione Civile. Con dedizione, competenza e spirito di solidarietà, affrontano ogni emergenza garantendo sicurezza e supporto ai cittadini. A loro va il nostro più sincero riconoscimento e gratitudine».
A queste parole si aggiunge la dichiarazione del Dirigente dellUfficio regionale di Protezione Civile, Giovanni Di Bello:
«Questo incontro con il Santo Padre è un segno tangibile dellimportanza del volontariato nella gestione delle emergenze e nella tutela delle comunità. I nostri volontari rappresentano un modello di altruismo e professionalità, e come struttura regionale continueremo a sostenerli con formazione, mezzi e risorse per affrontare le sfide future».
La Regione Basilicata ribadisce il proprio sostegno al volontariato, considerandolo una risorsa insostituibile per la sicurezza del territorio e il benessere delle comunità.



