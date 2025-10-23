|
|
|A Cirigliano la Festa Nazionale dello Sport US ACLI
23/10/2025
|Una splendida giornata di sport, benessere e scoperta della natura ha animato Cirigliano, nel cuore della Basilicata, in occasione dellottava giornata Nazionale dello Sport che vogliamo US ACLI Basilicata, organizzata in collaborazione con il Comune di Cirigliano, Cirigliano Adventure Park, Global Sporting Club, Oasi WWF Costa Jonica e Biologico è... Natura.
Levento ha trasformato il borgo lucano e il suo straordinario bosco, scenario naturale di rara bellezza, in un grande spazio allaria aperta dove lo sport si è unito alla salute e alla conoscenza del territorio.
Un laboratorio di sport e benessere
Durante la giornata, bambini, ragazzi e adulti hanno potuto sperimentare numerose discipline sportive: arrampicata, parco avventura, campi multisport, tiro con larco, pallavolo e pallacanestro.
Attività pensate non solo per divertirsi, ma anche per promuovere la salute fisica e mentale, valori cardine dellUS ACLI.
Lobiettivo è stato quello di incoraggiare uno stile di vita attivo, allinsegna della socialità e del rispetto per lambiente, dimostrando come lo sport in natura possa diventare un autentico strumento di crescita personale e collettiva.
La voce del presidente
Nel suo intervento, il presidente regionale dellUnione Sportiva ACLI Basilicata, Vincenzo Di Sanzo, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita delliniziativa:
Ringrazio di cuore tutti i ragazzi, le ASD associate e, in modo particolare, la ASD Global Sporting Club, che gestisce con passione e competenza il Cirigliano Adventure Park. Un grazie sincero anche al sindaco di Cirigliano, Marco Delorenzo, per la disponibilità delle strutture e della collaborazione che hanno reso possibile questa giornata allinsegna dello sport e della salute.
La natura come palestra di vita
Il bosco di Cirigliano, con la sua atmosfera autentica e incontaminata, ha rappresentato la cornice perfetta per levento. Un luogo in cui è stato possibile riscoprire il legame tra attività fisica e ambiente naturale, sperimentando un modo diverso di vivere lo sport: immersi tra alberi, profumi e suoni della natura.
Particolare successo ha riscosso il laboratorio didattico Gli antichi frutti del progetto Biologico è... Natura, che ha permesso ai più giovani di conoscere da vicino frutti dimenticati, erbe e piante del sottobosco, veri custodi della biodiversità lucana. Unesperienza educativa che ha unito curiosità, scienza e tradizione, restituendo ai partecipanti la consapevolezza dellimportanza della natura come fonte di salute e benessere.
Un successo condiviso
La manifestazione ha confermato come lo sport possa essere strumento di aggregazione, crescita e rispetto per lambiente, capace di trasmettere valori positivi e di creare comunità.
Uniniziativa che ha unito persone, associazioni e istituzioni sotto un unico grande obiettivo: vivere lo sport come esperienza di salute, condivisione e amore per la natura.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|23/10/2025 - Festa nazionale sport US Acli: Sport, salute e natura protagonisti a Cirigliano
Una splendida giornata di sport, benessere e scoperta della natura ha animato Cirigliano, nel cuore della Basilicata, in occasione dellottava giornata Nazionale dello Sport che vogliamo US ACLI Basilicata, organizzata in collaborazione con il Comune di Cirigliano, Ciriglia...-->continua
|
|
|23/10/2025 - A Castronuovo di S.A. la passione dei fratelli Lauria per il 4x4 unisce sport e territorio
Tutto è iniziato molti anni fa dai fratelli Enzo e Gianni Lauria, con la costruzione del loro primo prototipo personale 4x4. Da quel momento la passione è cresciuta, trasformandosi prima in raduni in tutto il Sud Italia e poi in un vero lavoro: nasce così lof...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Avis: a Senise la XIII Edizione del premio Rosa Maria Schiraldi
Sabato 25 ottobre alle 18.00, nella sala convegni del complesso monumentale di San Francesco a Senise, si terrà la XIII edizione del premio Rosa Maria Schiraldi, promosso dallAvis locale in occasione della festa della Donna Donatrice. Il riconoscimento ce...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Teatro, cura ed educazione per crescere in pace
L1 e il 2 novembre IAC - Centro Arti Integrate presenterà a Matera, allinterno della rassegna Il Teatro Che Cresce, la sua ultima produzione artistica: EH-OH! In marcia per la pace, uno spettacolo poetico e potente dedicato a tutte le bambine e a tutti i b...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV