Menzione speciale a City Vision 2025 per Sasso di Castalda

22/10/2025

Tra oltre 60 città italiane e 40 progetti dedicati allinnovazione urbana, Sasso di Castalda si è distinto come il borgo più piccolo tra i premiati a City Vision 2025  Stati Generali delle Città Intelligenti, ricevendo una menzione speciale nazionale per il progetto Ponte dei Sogni  Accessibilità e meraviglia sospesa.

Un riconoscimento che premia la visione coraggiosa di una comunità capace di competere, con le proprie idee, accanto a metropoli e destinazioni turistiche di rilievo.
Il Ponte dei Sogni  opera in fase di realizzazione e con inaugurazione prevista nel 2026  sarà un ponte sospeso e completamente accessibile, pensato per unire natura, emozione e inclusione nel cuore della Basilicata interna. Un simbolo di nuovo turismo esperienziale e accoglienza sostenibile.

La candidatura è stata voluta e presentata dallAssessora al Turismo, Cultura, Urbanistica e Lavori Pubblici, Mariangela Laurino, che ha individuato nel progetto una sintesi concreta dei principi dellAgenda 2030 accessibilità, sostenibilità, bellezza pubblica.

Durante il tavolo nazionale Città, turismo e sostenibilità: gestire i flussi e valorizzare il territorio, Laurino ha portato la voce di Sasso accanto a realtà come Cortina dAmpezzo, Genova, Santa Margherita Ligure, confrontandosi con esperti di primo piano come Wiktor Burigo (Cortina Marketing), Andrea Casadei (Almaviva), Silvia Campailla (Comune di Genova) e Guglielmo Caversazio (Sindaco di Santa Margherita Ligure). L' assessore Laurino - Ho scelto di candidare il Ponte dei Sogni perché rappresenta una visione chiara e condivisibile.È in linea con gli Obiettivi dellAgenda 2030 e può diventare un modello nazionale per laccoglienza nei territori interni. È mia intenzione condividere con APT e Regione Basilicata questo modello per lavorare insieme a unopportunità diffusa, capace di valorizzare lintera Basilicata attraverso il racconto dei suoi borghi e dei suoi paesaggi più autentici.

Rocchino Nardo  Sindaco di Sasso di Castalda Essere tra i premiati di City Vision, in mezzo a grandi città, è un riconoscimento che ci riempie dorgoglio. È il risultato di un grande lavoro di rilancio dellattrattività del nostro Comune, che oggi si pone come valore aggiunto per tutta la Basilicata. Il nostro ponte è una sfida e una speranza il simbolo di un piccolo paese che crede nel futuro. Lavorare insieme a Regione e APT è ora il passo necessario per far crescere questa visione condivisa.
Un piccolo ponte può aprire grandi orizzonti.
Sasso di Castalda è il borgo che ha osato sognare.



