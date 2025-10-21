Un gesto di estrema attenzione alle necessità di chi ha bisogno. Si traduce così la donazione di un apparecchio elettrocardiografo destinato all'Hospice del presidio ospedaliero di Lauria che ricade nelle competenze dell'azienda sanitaria locale di Potenza.

La strumentazione, acquistata con le donazioni avute durante le esequie, è stata donata dalla famiglia di un paziente ricoverato presso la struttura sanitaria nella fase terminale della sua vita. La donazione è stata effettuata nel corso di un incontro presso la sala consiliare del Comune di Castelluccio Inferiore alla presenza del primo cittadino Paolo Campanella, del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Giuseppe Spera, del Commissario Straordinario Asp Basilicata Massimo De Fino e dell'Assessore Regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico lì convenuti per il convegno 'la sanità regionale verso i nuovi presidi e verso i nuovi investimenti'.

La consegna dellelettrocardiografo ha rappresentato un momento di grande commozione soprattutto per la famiglia del paziente deceduto che ha espresso parole di grande stIma nei confronti del personale dellHospice "per lamorevolezza delle cure che sono state dedicate al loro familiare e il conforto a loro stessi rivolto". La strumentazione è stata acquistata con i fondi raccolti durante le esequie dell'uomo, "persona giusta e generosa la cui generosità si esprime anche in questa donazione mettendo a disposizione degli altri strumentazione utile a fini diagnostici. Il dispositivo, consegnato al Commissario Asp De Fino e al componente del Comitato Regionale delle Cure Palliative della Regione Basilicata Egidio Sproviero e che sarà utilizzato presso l'Hospice di Lauria, è strumentazione utile a rilevare l'attività elettrica del cuore mediante elettrodi adesivi da posizionare sul corpo del paziente con cui vengono captati gli impulsi elettrici prodotti dal cuore ad ogni battito. Per il Commissario Straordinario Asp Massimo De Fino, che ha ringraziato la famiglia per la donazione effettuata, "una vita che finisce continua, come in questo caso, sotto forma di aiuto per gli altri, perché ogni gesto di generosità che facciamo è una mano tesa a chi soffre".