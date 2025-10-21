Tradizione, natura e tecnologia si incontrano domenica 26 ottobre 2025 nella suggestiva cornice di Contrada Sagittario, dove lassociazione Abbazia di Santa Maria del Sagittario organizza la terza edizione della manifestazione Alle Castagne di Sagittario.



Levento, ormai diventato un appuntamento fisso per il territorio, nasce dal desiderio di rivalutare il borgo facendo leva sulla sua storia millenaria, sullidentità monastica e sulle bellezze naturalistiche che circondano il luogo.



Oltre ai profumi e ai sapori tipici dellautunno  dalle caldarroste alla zuppa del Beato Giovanni, dal vino locale alle specialità del Pollino  la giornata offrirà unesperienza unica grazie alla presentazione ufficiale degli Oculus per la realtà virtuale.

Grazie a questa tecnologia, i visitatori potranno immergersi nella ricostruzione digitale dellAbbazia e vivere un viaggio emozionante tra storia, fede e natura, scoprendo ambienti e racconti del passato in una prospettiva completamente nuova.



Il programma, che si svolgerà dalle 10:00 alle 16:00, prevede anche la raccolta delle castagne insieme ai volontari dellassociazione, i percorsi CAI Ventrile-Sagittario, momenti di musica popolare e attività per bambini.

Unoccasione per riscoprire il piacere di stare insieme, gustando i prodotti della terra e condividendo un progetto di rinascita che intreccia autenticità e innovazione.



Con Alle Castagne di Sagittario, lAbbazia di Santa Maria del Sagittario conferma la sua missione: custodire il passato guardando al futuro, restituendo vita e significato a uno dei luoghi più affascinanti della Basilicata.

