|Chiaromonte: al ''Sagittario'' l'autunno è storia e futuro
21/10/2025
|Tradizione, natura e tecnologia si incontrano domenica 26 ottobre 2025 nella suggestiva cornice di Contrada Sagittario, dove lassociazione Abbazia di Santa Maria del Sagittario organizza la terza edizione della manifestazione Alle Castagne di Sagittario.
Levento, ormai diventato un appuntamento fisso per il territorio, nasce dal desiderio di rivalutare il borgo facendo leva sulla sua storia millenaria, sullidentità monastica e sulle bellezze naturalistiche che circondano il luogo.
Oltre ai profumi e ai sapori tipici dellautunno dalle caldarroste alla zuppa del Beato Giovanni, dal vino locale alle specialità del Pollino la giornata offrirà unesperienza unica grazie alla presentazione ufficiale degli Oculus per la realtà virtuale.
Grazie a questa tecnologia, i visitatori potranno immergersi nella ricostruzione digitale dellAbbazia e vivere un viaggio emozionante tra storia, fede e natura, scoprendo ambienti e racconti del passato in una prospettiva completamente nuova.
Il programma, che si svolgerà dalle 10:00 alle 16:00, prevede anche la raccolta delle castagne insieme ai volontari dellassociazione, i percorsi CAI Ventrile-Sagittario, momenti di musica popolare e attività per bambini.
Unoccasione per riscoprire il piacere di stare insieme, gustando i prodotti della terra e condividendo un progetto di rinascita che intreccia autenticità e innovazione.
Con Alle Castagne di Sagittario, lAbbazia di Santa Maria del Sagittario conferma la sua missione: custodire il passato guardando al futuro, restituendo vita e significato a uno dei luoghi più affascinanti della Basilicata.
