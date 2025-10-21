Il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, la Direzione Generale per le Infrastrutture della Regione Basilicata e lAnci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) promuovono una giornata formativa dal titolo Gestione dissesto idrogeologico: dalla candidatura delle progettualità in piattaforma ReNDiS alle funzioni della struttura di Governo, in programma il 24 ottobre 2025 alle ore 9.00 nellAula Magna dellUniversità degli Studi della Basilicata, in rione Francioso a Potenza.



Liniziativa è rivolta a sindaci e uffici tecnici, con lobiettivo di illustrare lutilizzo della piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo), il sistema informativo predisposto da ISPRA e dal Ministero dellAmbiente per la gestione e il monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Sarà, inoltre, approfondito il funzionamento della Struttura commissariale di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. Levento intende rafforzare la collaborazione tra enti locali e Regione per una gestione più efficace e coordinata della tutela del territorio.



Ad aprire i lavori, il Soggetto Attuatore Delegato (Sad) per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Gianmarco Blasi, che sarà anche moderatore della giornata formativa.



Seguiranno i saluti istituzionali del rettore dellUniversità della Basilicata, Ignazio Mancini, e del Presidente di Anci Basilicata, Gerardo Larocca.



Sono previsti interventi introduttivi del Presidente della Regione Basilicata, che riveste anche il ruolo di commissario di Governo contro il dissesto, Vito Bardi, del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, e del segretario generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, Vera Corbelli.



Il funzionamento della piattaforma ReNDiS sarà illustrato dal Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Nino Altomonte, e dal Dirigente dellUfficio Difesa del Suolo, Marco Frittella.



Infine, lapprofondimento Dal ReNDiS al commissario di Governo vedrà gli interventi di Gaspare Buonsanti, sulla funzione del commissario, e di Alessandra Sangiacomo, sul ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (Rup).