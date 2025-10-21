Basilicata in bella mostra allundicesima edizione del Simposio Trionfo del Gusto che si è svolta allinterno del Salone delle Fontane dellEur a Roma. Due giorni di gusto, sapori, profumi e banchi di assaggio che hanno visto protagonista Rotonda con le melanzane rosse dop e i fagioli bianchi dop. Si è trattato di una delle manifestazioni tra le prime nel centro Italia per la promozione delleccellenza agroalimentare italiana, un evento ideato e organizzato dalla Famiglia De Ventura, i fratelli Michele e Daniele da anni nel settore. Molte le novità di questa nuova edizione, a partire dalla valorizzazione delle produzioni locali con la presenza di oltre 200 espositori tra cui aziende olivicole e casearie, pastifici storici, cantine vinicole, piccoli produttori e imprese bio. Nello spazio Azioni Gastronomiche, curato da Fabio Campoli, Azioni Gastronomiche e Prodigus.it, i visitatori hanno vissuto due giornate di incontri, degustazioni e approfondimenti dedicati al mondo professionale del food & beverage, nel corso della quali non è mancata una degustazione delle due eccellenze agroalimentari del Pollino, e un talk con il presidente del Consorzio di tutela della melanzana rossa doc, Franco Bruno che, per l'occasione, ha ricordato come siano sempre più i mercati interessati a questi due prodotti. Molto interesse è arrivato dai ristoratori e da aziende interessate a commercializzare i due prodotti  ha spiegato Bruno  che ormai da anni di stanno dimostrando un volano per lo sviluppo di Rotonda e del Pollino. Continueremo a fare promozione per due prodotti, ed in particolare per la melanzana che incuriosisce sempre di più per il suo caratteristico colore rosso-arancio con striature verdi e un sapore leggermente piccante, con un retrogusto amarognolo e un profumo fruttato.

