Nel panorama delle assicurazioni di viaggio, la transizione verso strumenti completamente digitali sta cambiando il modo in cui i viaggiatori organizzano e gestiscono la propria sicurezza all’estero. In Basilicata, regione che negli ultimi anni ha visto una crescita costante del turismo in uscita, con oltre 190 mila partenze registrate nel 2024 secondo i dati Istat, il profilo del viaggiatore è sempre più connesso e informato. In questo contesto, Heymondo si è affermata come una delle piattaforme più apprezzate, grazie alla sua app intuitiva e all’assistenza sanitaria disponibile in qualsiasi momento del giorno.

La società ha introdotto un modello completamente digitale che elimina la necessità di intermediari e riduce i tempi di gestione delle richieste. Ogni fase, dalla scelta della polizza alla segnalazione di un problema medico, avviene direttamente dall’applicazione, rendendo più semplice l’esperienza dell’utente.

App mobile e assistenza medica 24 ore su 24

Uno dei punti di forza di Heymondo è la gestione immediata delle emergenze sanitarie. L’assistenza medica 24/7, accessibile tramite chat o chiamata, consente di ricevere supporto ovunque ci si trovi, con operatori in grado di coordinare le cure in lingua locale e fornire indicazioni su strutture sanitarie convenzionate. La piattaforma digitale permette inoltre di inviare i documenti necessari in tempo reale, evitando i ritardi e le complessità che spesso caratterizzano le assicurazioni tradizionali.

Secondo un’analisi di Statista, oltre il 60% dei viaggiatori europei under 40 preferisce gestire le proprie assicurazioni tramite dispositivi mobili. La piattaforma risponde esattamente a questa tendenza, con un’interfaccia progettata per un uso immediato anche in condizioni di connessione limitata. Ciò risulta particolarmente utile per chi viaggia in aree rurali o extraeuropee, dove la rapidità di risposta può fare la differenza.

Coperture personalizzate per ogni tipo di viaggio

Le esigenze di un viaggiatore lucano che parte per una vacanza breve in Europa sono molto diverse da quelle di un giovane professionista che lavora da remoto in Asia. Heymondo consente di costruire piani personalizzati in base alla durata, alla destinazione e al tipo di attività previste. Le coperture includono l’assistenza sanitaria, la protezione bagagli, l’annullamento del viaggio e l’estensione per sport o lavoro all’estero.

L’aspetto più innovativo è la possibilità di modificare le condizioni anche dopo la partenza, adattando la polizza a nuove necessità senza dover stipulare un nuovo contratto. Questa flessibilità è uno dei motivi principali per cui viene scelta da famiglie e nomadi digitali che vivono in movimento, una categoria in forte crescita anche nel Mezzogiorno.

Gestione dei sinistri e trasparenza dei costi

Un altro elemento che distingue Heymondo è la rapidità nella gestione dei sinistri. Tutto avviene online, con tempi di verifica ridotti grazie a sistemi automatizzati di controllo documentale. In media, secondo i dati comunicati dall’azienda, oltre il 90% delle richieste viene risolto entro 72 ore. Un’efficienza che ha contribuito a rafforzare la reputazione del marchio e la fiducia degli utenti, come testimoniano le numerose recensioni positive pubblicate sulle principali piattaforme indipendenti.

La trasparenza dei costi rappresenta un ulteriore punto di forza. L’utente può visualizzare in anticipo il dettaglio delle coperture e dei massimali, evitando clausole poco chiare o costi aggiuntivi non dichiarati. In un periodo in cui la fiducia nel settore assicurativo è spesso messa alla prova, questa chiarezza risponde a un’esigenza concreta di affidabilità.

L’esperienza dei viaggiatori lucani e il vantaggio del codice sconto

Dai dati raccolti da APT Basilicata, le mete più gettonate dai viaggiatori lucani nel 2025 comprendono la Spagna, la Grecia e il Marocco, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Si tratta di destinazioni in cui un’assicurazione medica adeguata è essenziale, poiché i costi sanitari per un ricovero o un intervento d’urgenza possono superare facilmente i mille euro.

Per chi parte dalla Basilicata, l’utilizzo del codice sconto Heymondo consente di accedere a una copertura completa a condizioni vantaggiose. L’azienda applica sconti stagionali riservati agli utenti che sottoscrivono la polizza tramite la piattaforma digitale, con vantaggi significativi per gruppi e famiglie.

L’esperienza dimostra come la digitalizzazione possa migliorare concretamente la sicurezza e la gestione dei viaggi. L’applicazione non è soltanto un mezzo per semplificare la burocrazia, ma un sistema integrato che unisce assistenza medica, supporto tecnico e aggiornamenti in tempo reale. Per i viaggiatori lucani, rappresenta la possibilità di muoversi nel mondo con la certezza di essere seguiti da un servizio efficiente e accessibile.

In un settore in cui la fiducia e la rapidità sono determinanti, Heymondo ha costruito un modello replicabile, capace di coniugare tecnologia e protezione personale. Un’evoluzione che segna il passaggio da un’assicurazione statica a un compagno di viaggio digitale, sempre pronto a intervenire.