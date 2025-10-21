Per quattro giorni, dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, quattro artisti saranno ospiti di Orsara di Puglia. Agli artisti selezionati, saranno garantiti loro il vitto, lalloggio, gli spazi per svolgere le attività, il supporto tecnico e organizzativo, le risorse umane e materiali, la promozione sui media e attraverso i social del lavoro e delle opere creative che realizzeranno per raccontare volti, suoni, atmosfera e significati della grande e antichissima ricorrenza del 1° novembre orsarese, la festa dei Fucacoste e cocce priatorje (Falò e teste del Purgatorio).



LE FIGURE RICHIESTE. Le artiste e gli artisti saranno selezionati attraverso il Bando inerente alla quarta edizione di Fuoco  Open Call, la residenza artistica ideata e coordinata da Patrizio De Michele, co-organizzata dal Comune di Orsara di Puglia, con le partnership di Macal-Museo di Arte Contemporanea Andreas Luthi, Focus Digitale Foggia, Euronics Point Orsara di Puglia. La partecipazione alla selezione è aperta a tutti. Le figure richieste sono quelle di un fotografo, un videomaker, un designer (o pittore-pittrice, illustratore-illustratrice), un sound creator. Il Bando, già operativo, è consultabile al link https://www.comune.orsaradipuglia.fg.it/wp-content/uploads/2025/10/Fuoco_Bando_2025.pdf.



FALÒ E TESTE DEL PURGATORIO. A Orsara di Puglia, borgo della provincia di Foggia posto al confine con lIrpinia, dalla notte dei tempi ogni 1° novembre si celebrano Fucacoste e cocce priatorje, vale a dire la ricorrenza dei Falò e teste del Purgatorio. Decine di fuochi e centinaia di zucche intagliate e con un lumino al loro interno, per tutta la notte, illuminano ogni angolo del paese, così che le anime dei defunti possano tornare per una notte a trovare la via delle loro case terrene, rincuorate dal calore dei falò e dal ricordo affettuoso dei loro cari, che si riuniscono attorno ai fuochi e consumano cibo dal profondo significato rituale come il cosiddetto grano dei morti, un dolce a base di grano cotto che viene arricchito con melograno, noci e vincotto. Il grano dei morti in realtà celebra il ciclo della vita ed è un simbolo di rinascita. Celebrare Fucacoste e cocce priatoje significa rispettare e rinnovare ogni anno una ricorrenza antichissima, legata alla religiosità popolare e contadina di un tempo.



IL LUNGO PONTE. Questanno, la notte del 1° novembre arriva di sabato, e i Fucacoste e cocce priatorje si situano dentro un lungo ponte settimanale che arriva fino a domenica 2 novembre, data in cui si celebra la commemorazione dei defunti. Come e più degli anni passati, dunque, la notte dei falò e delle teste del purgatorio a Orsara di Puglia sarà caratterizzata da iniziative, convegni, spettacoli, visite guidate, itinerari del gusto che animeranno il borgo prima e dopo, oltre che durante la grande serata-evento del 1° novembre.



LATTESA. Sabato 1° novembre, gli accessi al paese saranno presidiati da polizia municipale, forze dellordine e protezione civile che indicheranno ai visitatori le aree di parcheggio. Quando gli spazi saranno completamente esauriti, è possibile che la polizia municipale per questioni di sicurezza sconsigli o inibisca lingresso in paese. Il consiglio è di arrivare già dal mattino o, in subordine, entro il primo pomeriggio e comunque prima delle ore 18. In questo modo, è possibile godere appieno delle diverse attività, dei laboratori e delle visite guidate, e si avrà modo di apprezzare ancora di più le zucche intagliate che adornano ogni angolo del borgo. Per quanti siano interessati alle strutture ricettive e a quelle della ristorazione, sono a disposizione i recapiti consultabili allindirizzo internet che segue: https://www.visitorsaradipuglia.it/servizi-al-turista/. Il programma dettagliato di tutte le iniziative sarà reso noto e diffuso a breve. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il 353 3998020 o scrivere una email a infopointorsaradipuglia@gmail.com.