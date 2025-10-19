Quattordicesimo appuntamento di Frammenti autoriali 2025, la rassegna sulle nuove cinematografie dautore del mondo, curata dal cineronista Mimmo Mastrangelo e promossa dal Festival Internazionale Marateale in collaborazione con la locale Associazione Culturale Ca.Tali.Te. Domenica 19 ottobre nella Biblioteca N.Ramagli (ore 18.30) lo schermo si accende su due dolorosissime storie di donne con i cortometraggi Soffio (2019) del regista lucano Nicola Ragone e Nightmare of Gaza (2019) di Farah Nabulsi. Girata nel carcere abbandonato di Irsinia, la prima opera è ispirata alla storia vera di Reyhaneh Jabbari che nel 2014 in Iran venne condannata a morte e giustiziata per aver ucciso luomo che laveva violentata. ''Soffio - spiega Nicola Ragone nelle sue note di regia - è un racconto muto che ricerca la libertà, indagando sullidentità di ognuno, sullessere e il non essere, è un orizzonte in cui la parola non ha la forza di esistere e lascia spazio al silenzio. Un flusso quotidiano, crepuscolare, fatto di piccoli gesti. Momenti, attimi, respiri e pensieri contraddittori, dove il bianco convive con il nero e il giudizio resta sospeso ''. Protagonista del cortometraggio lattrice Premio Ubu Lucrezia Guidone, firma la stupenda e realistica fotografia Daniele Ciprì, uno dei nostri migliori maestri nella curatela dellimmagine. Nightmare of Gaza (Incubo su Gaza) è un lavoro impressionante che va a toccare in profondità la sensibilità dello spettatore. La regista britannica di origine palestinese presenta una video-lettera in cui, mentre immagini sperimentali si aprono in modo discontinuo sulle macerie di Gaza, lansimante voce fuoricampo di una dottoressa descrive la pioggia di bombe sulla sua città e lo strazio dei suoi concittadini che cercano i parenti rimasti sotto le macerie. Ed, infine, il dolore che lei stessa si trova a vivere trovandosi di fronte ai corpi senza vita del figlio, della madre e della sorella. Si interroga la donna: Non riesco a capire perché il mondo ci abbandonato a questo massacro? E continua: ''Sono arrabbiata perché nessuno risponderà a questo crimine, dellassassinio della mia famiglia, del mio bambino, Voglio sapere chi pilotava quellaereo, che aspetto ha il pilota, sapeva dove sarebbe arrivato, ha dei figli, dorme la notte?''. Immagini e parole di Nightmare of Gaza sono terribili, agghiaccianti, lasciano senza respiro. E fanno sentirci anche un bel pò corresponsabili della mattanza su Gaza che, di certo, non è iniziata dopo il 7 ottobre 2023.