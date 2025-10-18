|
|
|A Tramutola la Sagra della Castagna Munnaredda
18/10/2025
|Lautunno a Tramutola ha il profumo intenso della tradizione, dei sapori autentici e della comunità che si stringe attorno ai suoi simboli più identitari. Tra questi, la Munnaredda la pregiata castagna locale è da anni protagonista indiscussa di una delle manifestazioni più attese e partecipate della Basilicata: la Sagra della Castagna Munnaredda, giunta questanno alla sua XIV edizione.
Un traguardo importante che sarà celebrato e raccontato nel corso della conferenza stampa ufficiale di presentazione, in programma il 21 ottobre 2025 alle ore 16:30, nella splendida cornice della Villa Comunale "Manlio Schettini" di Tramutola.
Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Tramutola, con il sostegno della Regione Basilicata, del POC Basilicata, del Ministero dellAgricoltura e del Parco Nazionale dellAppennino Lucano, la Sagra si conferma un appuntamento immancabile per valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio e riscoprire, attraverso percorsi enogastronomici e culturali, il cuore pulsante di una comunità viva e partecipe.
Durante lincontro con la stampa, moderato dalla giornalista Anna Tammariello di Cronache Lucane, interverranno il sindaco Luigi Marotta, il presidente della Pro Loco Vincenzo Lo Sasso e i rappresentanti delle numerose associazioni tramutolesi che ogni anno rendono possibile levento, tra cui Anteas Tramutola, Auser Tramutola, Pare, Forum giovanile tramutolese e il Circolo Culturale Vincenzo Ferroni.
Sarà loccasione per svelare il programma completo, le novità delledizione 2025 e il rinnovato impegno di una rete associativa che ha fatto della Sagra un esempio riconosciuto di qualità e partecipazione.
In caso di maltempo, la conferenza si terrà presso la Sala Consiliare.
|
|
|
|
