''Un cammino che si trasforma nella fedeltà al Vangelo''

19/10/2025

Mi sembra doveroso ringraziare la parrocchia Sant'Anna, il Ce.St.Ri.M, Libera Basilicata e i tanti che in queste settimane soprattutto sui social mi hanno espresso affetto e gratitudine per il nuovo incarico pastorale che andrò a svolgere. Mi sembra doveroso anche per le tante informazioni circolate in questi giorni in merito alle decisioni prese dal Vescovo di Potenza, Mons. Davide Carbonaro, relative la Parrocchia di S.Anna.
Già da mesi lArcivescovo di Potenza mi manifestava la sua intenzione di trasferirmi per valorizzare le mie competenze e capacità acquisite in tutti questi anni tanto che aveva già iniziato ad esplorare possibili soluzioni a Roma.
Essendomi giunta nel frattempo una richiesta da parte del Cardinale di Napoli, lArcivescovo Mimmo Battaglia di volermi affidare la direzione dellIRFI, un Istituto di ricerca e formazione sulle mafie presso la Facoltà Teologica di Napoli, con lintento di coordinare la pastorale antimafia delle diocesi del Meridione dItalia, ho accettato la proposta proprio considerando la mia storia personale di impegno su queste tematiche.
È evidente che si tratta non solo di ricerca e di studio, non una sorta di buen ritiro, ma anche e soprattutto di un impegno che continuerà a farmi stare a stretto contatto in modo particolare con quei territori, quelle strade e quelle realtà, compresa la nostra amata Basilicata, che continuano ad essere aggredite dal potere mafioso e da certi poteri forti ad esso correlato.
È un percorso che non si ferma, ma che si trasforma. E quindi continua nella sempre più convinta fedeltà al vangelo che è forza di liberazione.

don Marcello Cozzi



19/10/2025 - Sarconi  domenica 19 ottobre Frammenti autoriali 2025

Quattordicesimo appuntamento di Frammenti autoriali 2025, la rassegna sulle nuove cinematografie dautore del mondo, curata dal cineronista Mimmo Mastrangelo e promossa dal Festival Internazionale Marateale in collaborazione con la locale Associazione Culturale Ca.Tali....-->continua
18/10/2025 - A Tramutola la Sagra della Castagna Munnaredda

Lautunno a Tramutola ha il profumo intenso della tradizione, dei sapori autentici e della comunità che si stringe attorno ai suoi simboli più identitari. Tra questi, la Munnaredda  la pregiata castagna locale  è da anni protagonista indiscussa di una dell...-->continua
18/10/2025 - I ragazzi di Peperonaut ambasciatori del peperone crusco di Senise a Parigi

I ragazzi di PeperonAut saranno gli ambasciatori del Peperone di Senise Igp a Parigi, per un evento speciale che si terrà presso la sede UNESCO il prossimo 21 ottobre. Il crusco lucano arriva così sulla tavola dei delegati dellOrganizzazione internazionale ...-->continua

