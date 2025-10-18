Esce il 23 ottobre "Fiera", il nuovo singolo della cantautrice Flavia Celano.

Prodotto da World Fonogram Records per l'etichetta Musica Records, e arrangiato dal Maestro Francesco Daniele, sarà disponibile su tutti i digital store.

Un brano ballabile e orecchiabile ma dal significato profondo, che ragiona sulla volontà, propria di ogni essere umano, di trovare un proprio posto nel mondo, e sul senso di pace che ci pervade una volta che lo si è raggiunto.



Il ritmo trascinante, le chitarre elettriche e l'atmosfera con influenze indie pop italiane, lo rendono un pezzo leggero e fresco, sebbene la musica incornici un testo ricco di spunti di riflessione.



"Sono ben consapevole di dedicare, nei miei testi, moltissimo spazio alla salute mentale e a temi simili" dichiara l'artista "ma se lo faccio è perché lo reputo necessario. Viviamo in una società ossessionata dai traguardi, dall'apparenza, dalla produttività. Troppe persone sono disposte a sacrificare a questi dèi la vita che vogliono, e fare invece solo quello che il mondo si aspetta.

Vorrei portare il messaggio che i primi a doverci sentire fieri di noi siamo noi stessi."



Flavia Celano, cantautrice classe 1995, viene dalla Basilicata ma vive a Roma per studiare musica al Saint Louis College Of Music.

Studia canto e pianoforte, e suona da autodidatta lukulele.

Ha 5 album allattivo, ma consiglialascolto dellultimo Chiedo scusa, dellEP Oasi e dei lavori successivi. Flavia, inoltre, ha fatto parte del duo pop soul F Major Seven, formato da piano e voci.

Ha partecipato a vari concorsi, è arrivata col duo in finale a Emergenza festival nel 2019 e da sola al Premio Incanto nel 2018 a Roma, ha vinto un tour promozionale ad Anime di carta lanno precedente, e vari premi per gli inediti in Basilicata (es. Premio canta Raparo).

Nel 2021 è uscito il singolo Versi di fiato che ha vinto, tra gli altri, il premio Miglior testo al 2mari Song Festival a Taranto.

Ha iniziato a studiare canto a undici anni, ma canta da quando era piccolissima e scrive testi e musica dei miei brani da una decina di anni, anche se il suo stile è cambiato molto nel tempo.

È uscito ad aprile 2022 il singolo Sottosopra, che parla di come non dovremmo farci influenzare dal giudizio degli altri perché la vita che viviamo è solo nostra, mentre lanno successivo sono uscite Slegami e Come una fiamma.

Nel 2024 abbiamo "Via del tutto eccezionale" e nel 2025 "Gocce erranti".

Ha partecipato a programmi come Videobox e Radio2 Happy Family su Rai2, O Anche No su Rai3, Guess My Age su Tv8.