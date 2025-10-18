|
|
|Fra pochi giorni esce il nuovo singolo di Flavia Celano
18/10/2025
|Esce il 23 ottobre "Fiera", il nuovo singolo della cantautrice Flavia Celano.
Prodotto da World Fonogram Records per l'etichetta Musica Records, e arrangiato dal Maestro Francesco Daniele, sarà disponibile su tutti i digital store.
Un brano ballabile e orecchiabile ma dal significato profondo, che ragiona sulla volontà, propria di ogni essere umano, di trovare un proprio posto nel mondo, e sul senso di pace che ci pervade una volta che lo si è raggiunto.
Il ritmo trascinante, le chitarre elettriche e l'atmosfera con influenze indie pop italiane, lo rendono un pezzo leggero e fresco, sebbene la musica incornici un testo ricco di spunti di riflessione.
"Sono ben consapevole di dedicare, nei miei testi, moltissimo spazio alla salute mentale e a temi simili" dichiara l'artista "ma se lo faccio è perché lo reputo necessario. Viviamo in una società ossessionata dai traguardi, dall'apparenza, dalla produttività. Troppe persone sono disposte a sacrificare a questi dèi la vita che vogliono, e fare invece solo quello che il mondo si aspetta.
Vorrei portare il messaggio che i primi a doverci sentire fieri di noi siamo noi stessi."
BIO (se occorre)
Flavia Celano, cantautrice classe 1995, viene dalla Basilicata ma vive a Roma per studiare musica al Saint Louis College Of Music.
Studia canto e pianoforte, e suona da autodidatta lukulele.
Ha 5 album allattivo, ma consiglialascolto dellultimo Chiedo scusa, dellEP Oasi e dei lavori successivi. Flavia, inoltre, ha fatto parte del duo pop soul F Major Seven, formato da piano e voci.
Ha partecipato a vari concorsi, è arrivata col duo in finale a Emergenza festival nel 2019 e da sola al Premio Incanto nel 2018 a Roma, ha vinto un tour promozionale ad Anime di carta lanno precedente, e vari premi per gli inediti in Basilicata (es. Premio canta Raparo).
Nel 2021 è uscito il singolo Versi di fiato che ha vinto, tra gli altri, il premio Miglior testo al 2mari Song Festival a Taranto.
Ha iniziato a studiare canto a undici anni, ma canta da quando era piccolissima e scrive testi e musica dei miei brani da una decina di anni, anche se il suo stile è cambiato molto nel tempo.
È uscito ad aprile 2022 il singolo Sottosopra, che parla di come non dovremmo farci influenzare dal giudizio degli altri perché la vita che viviamo è solo nostra, mentre lanno successivo sono uscite Slegami e Come una fiamma.
Nel 2024 abbiamo "Via del tutto eccezionale" e nel 2025 "Gocce erranti".
Ha partecipato a programmi come Videobox e Radio2 Happy Family su Rai2, O Anche No su Rai3, Guess My Age su Tv8.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|18/10/2025 - Fra pochi giorni esce il nuovo singolo di Flavia Celano
Esce il 23 ottobre "Fiera", il nuovo singolo della cantautrice Flavia Celano.
Prodotto da World Fonogram Records per l'etichetta Musica Records, e arrangiato dal Maestro Francesco Daniele, sarà disponibile su tutti i digital store.
Un brano ballabile e orecchiabile m...-->continua
|
|
|18/10/2025 - A Brindisi Montagna con la XXVII Edizione delle Giornate Medioevali
Brindisi Montagna si prepara a fare un salto nel passato con la XXVII Edizione delle Giornate Medioevali, in programma venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando il suggestivo borgo lucano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Latronico: domenica la presentazione del libro 'Monte Alpi e dintorni'
Una montagna che parla di uomini, di cammini e di natura. Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17.30, la Sala polifunzionale Sandro Pertini di Latronico ospiterà la presentazione del libro Monte Alpi e dintorni. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, la mo...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Raffaele DAngelo apre la stagione dei Berliner Symphoniker a Berlino, 19 ottobre
Il nuovo cartellone dei Berliner Symphoniker si apre con un appuntamento di prestigio che porta in primo piano il talento italiano. Domenica 19 ottobre 2025, alla Philharmonie di Berlino, il giovane pianista Raffaele DAngelo sarà protagonista di uno dei...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV