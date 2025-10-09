HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Amarimai e Accipiter accendono l'autunno a San Costantino Albanese

9/10/2025

Sarà a San Costantino Albanese il prossimo evento del progetto Arbёresh Mediterraneo, finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e San Costantino Albanese.

Il progetto nasce con il titolo La Cultura Arbëreshe volge lo sguardo verso il Mediterraneo e punta a valorizzare  recita la descrizione  la storia e il folklore, le radici e la fuga di un popolo in guerra che ha trovato vita nei luoghi interni ed appenninici della Basilicata. Un titolo che evoca la necessità di un abbraccio tra i popoli e limportanza sempre più strategica come spazio di pace e economico del Mediterraneo. Su questi obiettivi si basa anche unarticolata partnership che supporta i quattro comuni lucani, a cominciare dalla collaborazione con Fondazione Appennino, ente del terzo settore che ha supportato i comuni nella progettazione ed è stato individuato come soggetto attuatore e coordinatore delle attività. Partner del progetto sono anche gli istituti di istruzione superiore Flacco-Battaglini di Venosa, Sinisgalli di Senise e Fortunato di Rionero in Vulture, oltre alle associazioni Centro Mediterraneo delle Arti di Rivello, Terra Mediterranea di Senise e Voci dal Pollino di San Paolo Albanese.

Tre principali azioni progettuali si articoleranno nellautunno dei prossimi mesi: una prima azione legata ad incontri, seminari tra studio, ricerca, incontri con particolare protagonismo delle scuole e delle associazioni; unazione dal titolo Cibo, musica e arte che prevede concerti organizzati da Basilicata Circuito Musicale e valorizzazione del cibo tradizionale nei 4 comuni, ed unazione dal titolo La bottega del web che prevede attività formative orientate alla promozione della cultura e della storia locale, alla conoscenza delle trasformazioni digitali e tecnologiche, a comunicazione e marketing territoriale, oltre che a masterclass e lectio sullidentità delle comunità ospitanti.

Sarà proprio nellottica dellintegrazione di varie forme di divulgazione della cultura e della valorizzazione territoriale che nella giornata di sabato 11 ottobre, San Costantino Albanese ospiterà vari appuntamenti previsti dal progetto, a partire dalle ore 17.30, nei locali di Casa Parco, dove si terrà lavvio del percorso formativo La bottega del web, un ciclo di appuntamenti aperti alle comunità curati dalla Fondazione Appennino nei quattro comuni partner e nelle scuole, che porranno lattenzione su buone pratiche di marketing territoriale, in particolare nei piccoli comuni delle aree interne, con un occhio alla trasformazione culturale e digitale in atto. Ad aprire levento saranno il sindaco di San Costantino Albanese, Renato Iannibelli, e il sindaco di San Paolo Albanese, capofila e responsabile del progetto, Mosè Antonio Troiano.

A seguire ci si sposterà a Piazza Unità dItalia dove, dalle 20.30 si esibiranno i gruppi lucani Amarimai e Accipiter.

Tra castagne e prodotti locali, lautunno Arbёresh di San Costantino Albanese entra dunque nel vivo per accogliere i turisti che in questo periodo visitano il Pollino e la Basilicata.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
9/10/2025 - Amarimai e Accipiter accendono l'autunno a San Costantino Albanese

Sarà a San Costantino Albanese il prossimo evento del progetto Arbёresh Mediterraneo, finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e San...-->continua
9/10/2025 - A Lagonegro si celebra la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

Si celebra il 12 ottobre, la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - istituzionalizzata con D.P.C.M. nel 98 su richiesta dell'ANMIL (Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) - con il Patrocinio della Rai...-->continua
9/10/2025 - 11 e 12 Ottobre a Monticchio il Ninfea Festival

Monticchio si prepara a vivere un nuovo capitolo di Ninfea  Festival della Rigenerazione, che per ledizione autunnale 2025 si accende di calde tonalità con Luci dAutunno, una due giorni imperdibile, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre tra Monti...-->continua
9/10/2025 - Presentata a Matera lAssemblea Nazionale Intercear

Porre lattenzione su un sistema di servizi per le dipendenze in Basilicata in profonda crisi, indebolito dalla carenza di risorse, mentre aumentano i casi tra giovanissimi e over 70 e si diffondono nuove forme di dipendenza dal gioco dazzardo alle sostanze p...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo