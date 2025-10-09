Sarà a San Costantino Albanese il prossimo evento del progetto Arbёresh Mediterraneo, finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e San Costantino Albanese.



Il progetto nasce con il titolo La Cultura Arbëreshe volge lo sguardo verso il Mediterraneo e punta a valorizzare  recita la descrizione  la storia e il folklore, le radici e la fuga di un popolo in guerra che ha trovato vita nei luoghi interni ed appenninici della Basilicata. Un titolo che evoca la necessità di un abbraccio tra i popoli e limportanza sempre più strategica come spazio di pace e economico del Mediterraneo. Su questi obiettivi si basa anche unarticolata partnership che supporta i quattro comuni lucani, a cominciare dalla collaborazione con Fondazione Appennino, ente del terzo settore che ha supportato i comuni nella progettazione ed è stato individuato come soggetto attuatore e coordinatore delle attività. Partner del progetto sono anche gli istituti di istruzione superiore Flacco-Battaglini di Venosa, Sinisgalli di Senise e Fortunato di Rionero in Vulture, oltre alle associazioni Centro Mediterraneo delle Arti di Rivello, Terra Mediterranea di Senise e Voci dal Pollino di San Paolo Albanese.



Tre principali azioni progettuali si articoleranno nellautunno dei prossimi mesi: una prima azione legata ad incontri, seminari tra studio, ricerca, incontri con particolare protagonismo delle scuole e delle associazioni; unazione dal titolo Cibo, musica e arte che prevede concerti organizzati da Basilicata Circuito Musicale e valorizzazione del cibo tradizionale nei 4 comuni, ed unazione dal titolo La bottega del web che prevede attività formative orientate alla promozione della cultura e della storia locale, alla conoscenza delle trasformazioni digitali e tecnologiche, a comunicazione e marketing territoriale, oltre che a masterclass e lectio sullidentità delle comunità ospitanti.



Sarà proprio nellottica dellintegrazione di varie forme di divulgazione della cultura e della valorizzazione territoriale che nella giornata di sabato 11 ottobre, San Costantino Albanese ospiterà vari appuntamenti previsti dal progetto, a partire dalle ore 17.30, nei locali di Casa Parco, dove si terrà lavvio del percorso formativo La bottega del web, un ciclo di appuntamenti aperti alle comunità curati dalla Fondazione Appennino nei quattro comuni partner e nelle scuole, che porranno lattenzione su buone pratiche di marketing territoriale, in particolare nei piccoli comuni delle aree interne, con un occhio alla trasformazione culturale e digitale in atto. Ad aprire levento saranno il sindaco di San Costantino Albanese, Renato Iannibelli, e il sindaco di San Paolo Albanese, capofila e responsabile del progetto, Mosè Antonio Troiano.



A seguire ci si sposterà a Piazza Unità dItalia dove, dalle 20.30 si esibiranno i gruppi lucani Amarimai e Accipiter.



Tra castagne e prodotti locali, lautunno Arbёresh di San Costantino Albanese entra dunque nel vivo per accogliere i turisti che in questo periodo visitano il Pollino e la Basilicata.