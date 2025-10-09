|
|Amarimai e Accipiter accendono l'autunno a San Costantino Albanese
9/10/2025
|Sarà a San Costantino Albanese il prossimo evento del progetto Arbёresh Mediterraneo, finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e San Costantino Albanese.
Il progetto nasce con il titolo La Cultura Arbëreshe volge lo sguardo verso il Mediterraneo e punta a valorizzare recita la descrizione la storia e il folklore, le radici e la fuga di un popolo in guerra che ha trovato vita nei luoghi interni ed appenninici della Basilicata. Un titolo che evoca la necessità di un abbraccio tra i popoli e limportanza sempre più strategica come spazio di pace e economico del Mediterraneo. Su questi obiettivi si basa anche unarticolata partnership che supporta i quattro comuni lucani, a cominciare dalla collaborazione con Fondazione Appennino, ente del terzo settore che ha supportato i comuni nella progettazione ed è stato individuato come soggetto attuatore e coordinatore delle attività. Partner del progetto sono anche gli istituti di istruzione superiore Flacco-Battaglini di Venosa, Sinisgalli di Senise e Fortunato di Rionero in Vulture, oltre alle associazioni Centro Mediterraneo delle Arti di Rivello, Terra Mediterranea di Senise e Voci dal Pollino di San Paolo Albanese.
Tre principali azioni progettuali si articoleranno nellautunno dei prossimi mesi: una prima azione legata ad incontri, seminari tra studio, ricerca, incontri con particolare protagonismo delle scuole e delle associazioni; unazione dal titolo Cibo, musica e arte che prevede concerti organizzati da Basilicata Circuito Musicale e valorizzazione del cibo tradizionale nei 4 comuni, ed unazione dal titolo La bottega del web che prevede attività formative orientate alla promozione della cultura e della storia locale, alla conoscenza delle trasformazioni digitali e tecnologiche, a comunicazione e marketing territoriale, oltre che a masterclass e lectio sullidentità delle comunità ospitanti.
Sarà proprio nellottica dellintegrazione di varie forme di divulgazione della cultura e della valorizzazione territoriale che nella giornata di sabato 11 ottobre, San Costantino Albanese ospiterà vari appuntamenti previsti dal progetto, a partire dalle ore 17.30, nei locali di Casa Parco, dove si terrà lavvio del percorso formativo La bottega del web, un ciclo di appuntamenti aperti alle comunità curati dalla Fondazione Appennino nei quattro comuni partner e nelle scuole, che porranno lattenzione su buone pratiche di marketing territoriale, in particolare nei piccoli comuni delle aree interne, con un occhio alla trasformazione culturale e digitale in atto. Ad aprire levento saranno il sindaco di San Costantino Albanese, Renato Iannibelli, e il sindaco di San Paolo Albanese, capofila e responsabile del progetto, Mosè Antonio Troiano.
A seguire ci si sposterà a Piazza Unità dItalia dove, dalle 20.30 si esibiranno i gruppi lucani Amarimai e Accipiter.
Tra castagne e prodotti locali, lautunno Arbёresh di San Costantino Albanese entra dunque nel vivo per accogliere i turisti che in questo periodo visitano il Pollino e la Basilicata.
|
