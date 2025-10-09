11 e 12 Ottobre a Monticchio il Ninfea Festival 9/10/2025 Monticchio si prepara a vivere un nuovo capitolo di Ninfea  Festival della Rigenerazione, che per ledizione autunnale 2025 si accende di calde tonalità con Luci dAutunno, una due giorni imperdibile, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre tra Monticchio Bagni e Monticchio Laghi.

Liniziativa rientra nel più ampio Progetto Borgo Monticchio e attraverso progetti mirati e di qualità, si invitano i visitatori a posare uno sguardo nuovo e consapevole su Monticchio, lasciandosi avvolgere dai colori caldi e suggestivi del foliage.

Il Ninfea Festival conferma la propria identità come laboratorio di rigenerazione culturale, ambientale e sociale, capace di intrecciare percorsi, esperienze e linguaggi diversi sotto il tema comune Sentieri e rive  Traiettorie di rinascita delle aree interne. Due giornate dedicate allincontro tra comunità, istituzioni e visitatori, tra momenti di riflessione, musica, natura e convivialità.

La due giorni si apre sabato 11 ottobre con un approfondimento del progetto Borgo Monticchio e dei cantieri legati al PNRR. Si parte alle 9.00 con lescursione Le Riserve del Vulture: Grotticelle e la Bramea a cura del CEAS Vulture, unesperienza outdoor per immergersi nei luoghi simbolo della biodiversità del Vulture. Un percorso ricco di unatmosfera suggestiva per lasciarsi affascinare dalla natura e dalla ricchezza paesaggistica. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria chiamando al numero 347 925 5725.

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, i visitatori potranno partecipare a Cantieri Aperti, visite guidate a Monticchio Bagni ai cantieri PNRR insieme ai progettisti.

Alle 11.00, presso il nuovo Centro Visite Monticchio Bagni  Vultureyes, si terrà linaugurazione ufficiale del centro, pensato come punto di riferimento per accoglienza e informazione turistica.

Alle 12.00, in piazza Lanari, si svolgerà il talk pubblico sullo stato di avanzamento del progetto Borgo Monticchio, con la presentazione delle realtà imprenditoriali selezionate dal bando De Minimis.

Latmosfera si farà poi festosa con il pranzo conviviale accompagnato dalla musica dei The Sound Band, seguito nel pomeriggio da laboratori e giochi per bambini.

A chiudere la prima giornata, alle 20.00, il concerto di Eugenio Bennato & Taranta Power, che porteranno sul palco la loro travolgente energia e le sonorità del sud in una serata dedicata alla musica del mondo.

Domenica 12 ottobre il festival si sposterà a Monticchio Laghi partendo dal Monastero di SantIppolito, per una giornata allinsegna della scoperta, dellarcheologia e della cultura.

Alle 9.30 partirà lescursione naturalistica guidata da Vultureyes, con un itinerario tra i boschi e le rive dei laghi di Monticchio, luoghi naturalistici e identitari del territorio. Per la partecipazione è prevista la prenotazione obbligatoria chiamando al numero 392 318 7631.

Dalle 10.00 alle 17.30, il Monastero aprirà le sue porte per le Giornate FAI dAutunno, grazie ai giovani ciceroni dellI.I.S. G. Fortunato di Rionero in Vulture per scoprire le bellezze storiche del territorio.

Gran finale alle 17.00 con Federico Quaranta e il suo spettacolo Rispetto Tour  Le Radici del Futuro, un racconto poetico e appassionato sul rapporto tra uomo e natura, sulla memoria dei luoghi e sul valore della cura. Levento è ad ingresso gratuito basta prenotarsi al sito https://www.ninfeafestival.it/

Luci dAutunno è organizzato nellambito del Progetto Borgo Monticchio, con il sostegno del Comune di Rionero in Vulture e la collaborazione di Fondazione di Partecipazione Monticchio Bagni, Lumina APS, Vultureyes, Ceas Vulture, FAI  Fondo Ambiente Italiano e di numerosi partner territoriali.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria per alcune attività tramite il sito ufficiale del festival o ai recapiti telefonici dedicati.

Un fine settimana per vivere Monticchio in una luce nuova, tra natura, arte e partecipazione, riscoprendo il valore delle relazioni e dei luoghi che raccontano lidentità delle aree interne della Basilicata.

Con il Progetto Borghi stiamo valorizzando l'immenso patrimonio naturale e culturale che il territorio può offrire  dichiara la Dott.ssa Maria Sena Grieco, Assessora con delega al PNRR Monticchio. Il nostro lavoro non si limita agli interventi strutturali, stiamo operando a stretto contatto con la comunità locale per sviluppare le eccellenze territoriali e, soprattutto, per creare una nuova generazione di imprenditori e di ospiti: rispettosi dei luoghi e della storia e consapevoli delle ricchezze di questi territori. Siamo giunti ormai ad un anno dalla scadenza del PNRR, ma la vera sfida è consentire la continuità del progetto ben oltre i cronoprogrammi europei, puntando proprio sulla riqualificazione della visione complessiva. Questi interventi, materiali e non, devono diventare il trampolino di lancio per una nuova epoca, che garantisca a Monticchio un futuro sostenibile e autonomo.

Il progetto Borgo Monticchio Bagni è finanziato nellambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.1



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 9/10/2025 - Amarimai e Accipiter accendono l'autunno a San Costantino Albanese

Sarà a San Costantino Albanese il prossimo evento del progetto Arbёresh Mediterraneo, finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e San...-->continua 9/10/2025 - A Lagonegro si celebra la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

Si celebra il 12 ottobre, la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - istituzionalizzata con D.P.C.M. nel 98 su richiesta dell'ANMIL (Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) - con il Patrocinio della Rai...-->continua 9/10/2025 - 11 e 12 Ottobre a Monticchio il Ninfea Festival

Monticchio si prepara a vivere un nuovo capitolo di Ninfea  Festival della Rigenerazione, che per ledizione autunnale 2025 si accende di calde tonalità con Luci dAutunno, una due giorni imperdibile, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre tra Monti...-->continua 9/10/2025 - Presentata a Matera lAssemblea Nazionale Intercear

Porre lattenzione su un sistema di servizi per le dipendenze in Basilicata in profonda crisi, indebolito dalla carenza di risorse, mentre aumentano i casi tra giovanissimi e over 70 e si diffondono nuove forme di dipendenza dal gioco dazzardo alle sostanze p...-->continua E NEWS