|11 e 12 Ottobre a Monticchio il Ninfea Festival
9/10/2025
|Monticchio si prepara a vivere un nuovo capitolo di Ninfea Festival della Rigenerazione, che per ledizione autunnale 2025 si accende di calde tonalità con Luci dAutunno, una due giorni imperdibile, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre tra Monticchio Bagni e Monticchio Laghi.
Liniziativa rientra nel più ampio Progetto Borgo Monticchio e attraverso progetti mirati e di qualità, si invitano i visitatori a posare uno sguardo nuovo e consapevole su Monticchio, lasciandosi avvolgere dai colori caldi e suggestivi del foliage.
Il Ninfea Festival conferma la propria identità come laboratorio di rigenerazione culturale, ambientale e sociale, capace di intrecciare percorsi, esperienze e linguaggi diversi sotto il tema comune Sentieri e rive Traiettorie di rinascita delle aree interne. Due giornate dedicate allincontro tra comunità, istituzioni e visitatori, tra momenti di riflessione, musica, natura e convivialità.
La due giorni si apre sabato 11 ottobre con un approfondimento del progetto Borgo Monticchio e dei cantieri legati al PNRR. Si parte alle 9.00 con lescursione Le Riserve del Vulture: Grotticelle e la Bramea a cura del CEAS Vulture, unesperienza outdoor per immergersi nei luoghi simbolo della biodiversità del Vulture. Un percorso ricco di unatmosfera suggestiva per lasciarsi affascinare dalla natura e dalla ricchezza paesaggistica. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria chiamando al numero 347 925 5725.
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, i visitatori potranno partecipare a Cantieri Aperti, visite guidate a Monticchio Bagni ai cantieri PNRR insieme ai progettisti.
Alle 11.00, presso il nuovo Centro Visite Monticchio Bagni Vultureyes, si terrà linaugurazione ufficiale del centro, pensato come punto di riferimento per accoglienza e informazione turistica.
Alle 12.00, in piazza Lanari, si svolgerà il talk pubblico sullo stato di avanzamento del progetto Borgo Monticchio, con la presentazione delle realtà imprenditoriali selezionate dal bando De Minimis.
Latmosfera si farà poi festosa con il pranzo conviviale accompagnato dalla musica dei The Sound Band, seguito nel pomeriggio da laboratori e giochi per bambini.
A chiudere la prima giornata, alle 20.00, il concerto di Eugenio Bennato & Taranta Power, che porteranno sul palco la loro travolgente energia e le sonorità del sud in una serata dedicata alla musica del mondo.
Domenica 12 ottobre il festival si sposterà a Monticchio Laghi partendo dal Monastero di SantIppolito, per una giornata allinsegna della scoperta, dellarcheologia e della cultura.
Alle 9.30 partirà lescursione naturalistica guidata da Vultureyes, con un itinerario tra i boschi e le rive dei laghi di Monticchio, luoghi naturalistici e identitari del territorio. Per la partecipazione è prevista la prenotazione obbligatoria chiamando al numero 392 318 7631.
Dalle 10.00 alle 17.30, il Monastero aprirà le sue porte per le Giornate FAI dAutunno, grazie ai giovani ciceroni dellI.I.S. G. Fortunato di Rionero in Vulture per scoprire le bellezze storiche del territorio.
Gran finale alle 17.00 con Federico Quaranta e il suo spettacolo Rispetto Tour Le Radici del Futuro, un racconto poetico e appassionato sul rapporto tra uomo e natura, sulla memoria dei luoghi e sul valore della cura. Levento è ad ingresso gratuito basta prenotarsi al sito https://www.ninfeafestival.it/
Luci dAutunno è organizzato nellambito del Progetto Borgo Monticchio, con il sostegno del Comune di Rionero in Vulture e la collaborazione di Fondazione di Partecipazione Monticchio Bagni, Lumina APS, Vultureyes, Ceas Vulture, FAI Fondo Ambiente Italiano e di numerosi partner territoriali.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria per alcune attività tramite il sito ufficiale del festival o ai recapiti telefonici dedicati.
Un fine settimana per vivere Monticchio in una luce nuova, tra natura, arte e partecipazione, riscoprendo il valore delle relazioni e dei luoghi che raccontano lidentità delle aree interne della Basilicata.
Con il Progetto Borghi stiamo valorizzando l'immenso patrimonio naturale e culturale che il territorio può offrire dichiara la Dott.ssa Maria Sena Grieco, Assessora con delega al PNRR Monticchio. Il nostro lavoro non si limita agli interventi strutturali, stiamo operando a stretto contatto con la comunità locale per sviluppare le eccellenze territoriali e, soprattutto, per creare una nuova generazione di imprenditori e di ospiti: rispettosi dei luoghi e della storia e consapevoli delle ricchezze di questi territori. Siamo giunti ormai ad un anno dalla scadenza del PNRR, ma la vera sfida è consentire la continuità del progetto ben oltre i cronoprogrammi europei, puntando proprio sulla riqualificazione della visione complessiva. Questi interventi, materiali e non, devono diventare il trampolino di lancio per una nuova epoca, che garantisca a Monticchio un futuro sostenibile e autonomo.
Il progetto Borgo Monticchio Bagni è finanziato nellambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.1
