sabato 11 ottobre, alle ore 17:30, presso Cineteatro 2 Torri di Potenza, nellambito dellVIII edizione del festival Lucania is comics promosso dallAssociazione Culturale Nerdworks, sarà presentato in anteprima esclusiva il videogioco horror adventure made in Basilicata destinato alle piattaforme PC, Playstation e Xbox, e atteso in uscita per il prossimo anno.



Il videogame è sviluppato da Digital Lighthouse, Entertainment & Media House operante nel settore dellAdvertising, Cinematografico, dei Beni Culturali e dei Videogiochi. La società, situata a pochi chilometri dal capoluogo lucano, rappresenta uneccellenza dellindustria culturale e creativa italiana ed è specializzata nella produzione di prodotti audiovisivi, effetti visivi digitali, ricostruzioni e simulazioni virtuali, videogiochi e applicazioni software e mobile.

Il progetto, ancora non annunciato ufficialmente, combina suggestioni horror e fantascientifiche in unambientazione fortemente radicata nella storia e nei paesaggi del Sud Italia, reinterpretati in chiave distopica.



Nel corso del talk Viaggio crossmediale tra sceneggiatura, disegno e videogame, dentro limmaginario horror e sci-fi, Davide Colangelo, CEO di Digital Lighthouse, e Adriano Bizzoco, Board Member di Digital Lighthouse, componente del Developers Advisory Committee di IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association, sveleranno in anteprima un teaser trailer e alcune immagini esclusive provenienti dalla lavorazione.

Gli sviluppatori riveleranno anche i luoghi e le ambientazioni del videogame, tratte dalle ricostruzioni fotorealistiche di una nota località lucana che si apre sullo sfondo di uno scenario apocalittico.

Alla tavola rotonda ‒ moderata da Jessica "MissHatred" Armanetti, Influencer e Content Creator di Multiplayer.it ‒, incentrata sullesplorazione delle connessioni creative tra videogiochi, cinema e fumetti e sullimmaginario oscuro e visionario che unisce horror e fantascienza, parteciperanno anche Igor Chimisso, Character Designer, illustratore della serie a fumetti The Mandalorian (Disney); Giancarlo Marzano, Regista e Sceneggiatore, autore di Dylan Dog (Sergio Bonelli Editore). Un confronto tra linguaggi e professioni che mostra come i confini tra videogioco, cinema e fumetto si stiano fondendo in un nuovo ecosistema creativo, dove tecnologia e immaginazione lavorano insieme per dare vita a esperienze sempre più immersive e coinvolgenti.