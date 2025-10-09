HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Melfi la presentazione del volume 'Un ponte verso il futuro'

9/10/2025

Fondazione Nitti e Associazione Nitti avviano il primo ciclo di presentazioni del volume che raccoglie 60 contributi e copiosa documentazione che è parte delle celebrazioni svolte per il centenario del Governo Nitti (1919-1920).
Vi sono stati molteplici eventi, nel quadro di un programma profilato dal Comitato per le celebrazioni presieduto dal prof. Giuliano Amato e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle maggiori istituzioni italiane.
Il volume Un ponte verso il futuro  Atti centenario governo Nitti 1919-1920 è pubblicato da Editoriale Scientifica Napoli, 2025 -https://editorialescientifica.it/prodotto/un-ponte-verso-il-futuro/ .
Il primo ciclo è in svolgimento dall8 al 13 ottobre e riguarda Roma (8 ottobre), Melfi (11 ottobre) e Milano (13 ottobre).
Seguirà un secondo ciclo in cui è in corso la preparazione degli eventi a Napoli, Bologna, Torino e Bari.
Il ciclo di incontri è stato presentato a Roma dal presidente della Fondazione Nitti prof. Stefano Rolando, che ha tra laltro detto:
Queste prime tre iniziative  in cui, per rispetto alla città natale di Nitti e per il forte radicamento che ha in città lAssociazione Nitti, Melfi è parte dellavviamento del dibattito pubblico sulla riflessione storica dellevoluzione del nostro ultimo secolo  intendono far conoscere il compendio delle riflessioni e delle testimonianze di 60 studiosi ed esperti attorno a un periodo storico dellItalia e dellEuropa molto particolare. Un periodo che presenta tratti drammatici ma anche la forza e la determinazione di uscire dalla catastrofe della prima guerra mondiale. Cosa che avvenne, con un progetto di pace, sviluppo, libertà e democrazia che purtroppo fu fermato dalla tenaglia esercitata dallinsorgenza del fascismo, ma anche dal rifiuto del massimalismo italiano di accettare metodo e proposta della cultura politica riformista. Tale era il pensiero del radicale Nitti, tale il progetto di futuro dellItalia dellalleanza di governo con liberali, popolari e socialisti riformisti. In ogni caso rivedere lo sforzo di riforma dello Stato, di costruzione di una economia pubblico-privata, di dotazione di un vasto programma industriale ed energetico e di moderni servizi sociali, aiuta a capire cosa ha modernizzato lItalia ma anche cosa ha impedito per anni questa modernità.

Il volume, dunque, sarà presentato a Melfi sabato 11 ottobre, alle ore 17.00, presso lauditorium del Centro culturale Nitti in vico San Pietro snc.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, e del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, sono previsti gli interventi di Stefano Rolando e Patrizia Nitti, rispettivamente presidenti di Fondazione e Associazione Nitti, e le relazioni di Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea allUniversità degli Studi della Basilicata, di Giampaolo DAndrea, presidente dellAssociazione Interessi Mezzogiorno dItalia, e Giovanni Vetritto, dirigente generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché biografo di Nitti.

Ci si può registrare a segreteria@fondazionefsnitti.it



