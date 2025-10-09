La UIL FPL Basilicata esprime grande soddisfazione e orgoglio per il riconoscimento conferito al nostro associato agente Nicola Milano, appartenente alla Polizia Locale di San Chirico Nuovo, per il brillante intervento che ha consentito di sventare un grave tentativo di truffa ai danni di unanziana cittadina.



Lagente Nicola Milano, iscritto alla UIL FPL, è stato insignito di un encomio nel corso della cerimonia della Polizia Locale svoltasi a Venosa, un importante appuntamento istituzionale che celebra limpegno, la dedizione e la professionalità delle donne e degli uomini della Polizia Locale, sempre in prima linea nella tutela della sicurezza e della legalità.



Il riconoscimento rappresenta motivo di orgoglio non solo per lagente Milano, ma anche per lintero corpo della Polizia Locale di San Chirico Nuovo e per la UIL FPL, che vede in lui un esempio concreto di professionalità, senso del dovere e spirito di servizio. Lepisodio, avvenuto il 27 maggio 2025, testimonia la prontezza operativa, la competenza e la sensibilità verso i cittadini che contraddistinguono il lavoro quotidiano della Polizia Locale. Grazie al suo intervento tempestivo e determinato, lagente Milano è riuscito a sventare un raggiro ai danni di una persona anziana, proteggendo una delle fasce più vulnerabili della popolazione e rafforzando il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità locali.



La UIL FPL sottolinea come questo meritato encomio costituisca un segnale importante di valorizzazione del merito e delle competenze di chi, con dedizione, coraggio e responsabilità, garantisce ogni giorno ordine pubblico, legalità e sicurezza sul territorio. Lagente Milano ha dimostrato grande intuito investigativo, professionalità e prontezza, intervenendo con determinazione per proteggere una cittadina fragile da un tentativo di truffa. A lui vanno i più sinceri complimenti e il ringraziamento per limpegno esemplare e per lonore che reca alla Polizia Locale e alla nostra organizzazione sindacale.



La UIL FPL ribadisce inoltre la necessità di riconoscere pienamente il ruolo strategico della Polizia Locale, investendo in formazione, strumenti e risorse adeguate, affinché gli operatori possano continuare a garantire con efficacia la sicurezza e la serenità dei cittadini. Un plauso particolare va infine allAmministrazione comunale di San Chirico Nuovo, che ha voluto valorizzare limpegno dellagente Milano, offrendo un segnale concreto di attenzione e riconoscimento verso chi ogni giorno è in prima linea per la tutela della collettività.