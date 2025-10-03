Dal 26 al 28 Settembre si è svolto levento Due Mari di Solidarietà, una pedalata solidale dal Mar Ionio al Mar Tirreno. Liniziativa, promossa da numerose AVIS comunali del sud della Basilicata, si è realizzata con la collaborazione delle AVIS provinciali di Potenza e Matera, dellAVIS Regionale Basilicata e delle associazioni Domos Basilicata, AIL Basilicata, Gian Franco Lupo e Noi per Filippo.



A guidare il gruppo delle associazioni organizzatrici, questanno, è stata lAVIS comunale di Senise. Levento nasce con lobiettivo di coniugare sport, corretti stili di vita, promozione del territorio e sensibilizzazione alla donazione e alla solidarietà.



Attraversando i territori, la Carovana dei Due Mari di Solidarietà vuole anche ringraziare i cittadini per limpegno attivo che ogni giorno dimostrano nel promuovere la cultura del dono: è proprio questo impegno che rappresenta la linfa vitale delle associazioni e dà senso profondo alliniziativa. I ciclisti, nei tre giorni, hanno attraversato le suggestive località di Nova Siri, Valsinni, Senise, Castronuovo di SantAndrea, Castelsaraceno, Latronico, Castelluccio, Laino Borgo fino a Praia a Mare, vivendo un percorso ciclistico immerso nelle bellezze paesaggistiche e culturali della Basilicata e della Calabria. Liniziativa ha dimostrato che la vera vittoria non sta solo nella fatica fisica, ma nel creare rete e solidarietà, dando visibilità al volontariato rappresentato da associazioni come AVIS, AIL, Domos, Noi per Filippo e tante altre realtà del territorio.



Un grazie speciale va ai ciclisti che hanno pedalato con entusiasmo, ai comuni ospitanti, ai volontari dellorganizzazione, al supporto dellAssociazione Azalea, Inpha Nutraceuticals e a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. Un sentito ringraziamento anche ai sindaci e ai parroci dei comuni che abbiamo attraversato, per la loro presenza e il caloroso benvenuto che ci hanno riservato. In questi tre giorni, tra sudore, sorrisi e panorami mozzafiato, è stato dimostrato che insieme si può fare molto, sostenendo una causa concreta come la donazione e rafforzando i legami tra comunità e associazioni. La strada è stata lunga ma ogni metro percorso ha lasciato un segno di vita, di vicinanza e di speranza