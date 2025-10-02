Si è svolto presso il Campus Universitario di Macchia Romana di Potenza, un evento organizzato dallUniversità degli Studi della Basilicata dal titolo Indiana Jobs 2 - Alla ricerca di talenti nascosti, finalizzato allorientamento degli studenti e dei laureati lucani di prossimo inserimento nel mondo del lavoro.



Il personale del Comando Militare Esercito Basilicata, presente allevento con un infopoint, ha fornito indicazioni agli universitari lucani sui percorsi di arruolamento per intraprendere una carriera da professionista in uniforme.



Particolare interesse hanno riscosso i concorsi per Sottotenente in servizio Permanente del Ruolo Speciale e Tenente del Ruolo Normale in possesso di lauree scientifiche, giuridico-economiche e umanistiche, di recente pubblicazione e i cui bandi sono consultabili visitando il portale dellEsercito Italiano www.esercito.difesa.it .



La Professoressa Ada Braghieri, Direttrice del Centro di Orientamento e Placement Universitario, nellesprimere ampia soddisfazione per la riuscita dellevento, ha ringraziato lEsercito Italiano per la consolidata collaborazione e per aver garantito la propria presenza con un assetto promozionale permettendo così alle nuove generazioni che intendono mettere a frutto la loro formazione nellambito dei diversi profili di carriera unimportante opportunità informativa.

