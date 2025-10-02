|
|Esercito e Università della Basilicata per lorientamento professionale
2/10/2025
| Si è svolto presso il Campus Universitario di Macchia Romana di Potenza, un evento organizzato dallUniversità degli Studi della Basilicata dal titolo Indiana Jobs 2 - Alla ricerca di talenti nascosti, finalizzato allorientamento degli studenti e dei laureati lucani di prossimo inserimento nel mondo del lavoro.
Il personale del Comando Militare Esercito Basilicata, presente allevento con un infopoint, ha fornito indicazioni agli universitari lucani sui percorsi di arruolamento per intraprendere una carriera da professionista in uniforme.
Particolare interesse hanno riscosso i concorsi per Sottotenente in servizio Permanente del Ruolo Speciale e Tenente del Ruolo Normale in possesso di lauree scientifiche, giuridico-economiche e umanistiche, di recente pubblicazione e i cui bandi sono consultabili visitando il portale dellEsercito Italiano www.esercito.difesa.it .
La Professoressa Ada Braghieri, Direttrice del Centro di Orientamento e Placement Universitario, nellesprimere ampia soddisfazione per la riuscita dellevento, ha ringraziato lEsercito Italiano per la consolidata collaborazione e per aver garantito la propria presenza con un assetto promozionale permettendo così alle nuove generazioni che intendono mettere a frutto la loro formazione nellambito dei diversi profili di carriera unimportante opportunità informativa.
