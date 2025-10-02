Linaugurazione di Siris, il progetto di valorizzazione artistica per il Parco Archeologico di Herakleia a Policoro (MT), inizialmente prevista per sabato 11 ottobre 2025, non si terrà nella data annunciata per sopraggiunti motivi tecnici indipendenti dal team organizzativo. La nuova data e gli aggiornamenti sul progetto saranno comunicati il prima possibile.



A cura di STUDIO STUDIO STUDIO - il lab interdisciplinare fondato da Edoardo Tresoldi - con la direzione artistica di Antonio Oriente, il progetto comprende le opere di Gijs Van Vaerenbergh, Selva Aparicio e Max Magaldi, questultima in collaborazione con Claudia Fabris e Daniela Pes.



Siris rientra nel progetto di Valorizzazione aree sacre del Parco Archeologico di Herakleia e realizzazione di un Ecomuseo, promosso dal Ministero della Cultura e coordinato dal Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura nellambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Cultura e Sviluppo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020. Il Parco Archeologico di Herakleia è uno dei siti compresi nella rete dei Musei e Parchi Archeologici Nazionali gestiti dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata.