Rinviata l'inaugurazione di Siris al Parco Archeologico di Herakleia di Policoro

2/10/2025

Linaugurazione di Siris, il progetto di valorizzazione artistica per il Parco Archeologico di Herakleia a Policoro (MT), inizialmente prevista per sabato 11 ottobre 2025, non si terrà nella data annunciata per sopraggiunti motivi tecnici indipendenti dal team organizzativo. La nuova data e gli aggiornamenti sul progetto saranno comunicati il prima possibile.

A cura di STUDIO STUDIO STUDIO - il lab interdisciplinare fondato da Edoardo Tresoldi - con la direzione artistica di Antonio Oriente, il progetto comprende le opere di Gijs Van Vaerenbergh, Selva Aparicio e Max Magaldi, questultima in collaborazione con Claudia Fabris e Daniela Pes.

Siris rientra nel progetto di Valorizzazione aree sacre del Parco Archeologico di Herakleia e realizzazione di un Ecomuseo, promosso dal Ministero della Cultura e coordinato dal Segretariato Regionale per la Basilicata del Ministero della Cultura nellambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Cultura e Sviluppo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020. Il Parco Archeologico di Herakleia è uno dei siti compresi nella rete dei Musei e Parchi Archeologici Nazionali gestiti dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata.



